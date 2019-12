Riabitare l'Abruzzo, riabitare l'Italia: domani convegno conclusivo del progetto LAB-8 a Fossa

“Riabitare l’Abruzzo, riabitare l’Italia” è il titolo del convegno fissato per domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 10:30 presso la sala polivalente del villaggio San Lorenzo del comune di Fossa (L’Aquila).

Si chiuderà così il progetto LAB-8, promosso dal Comune dell'Aquila con fondi a valere sul bando Restart per lo sviluppo socio economico del cratere, cui hanno aderito i comuni di Acciano, Barisciano, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, San Demetrio ne' Vestini, Sant’Eusanio Forconese, Tione degli Abruzzi e Villa Sant’Angelo col supporto della Soprintendenza L’Aquila e cratere, dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, della cattedra di Archeologia medievale dell’Università degli studi dell’Aquila, di Harp-Associazione di promozione sociale e della casa editrice Carsa come soggetto capofila.

Un percorso di promozione e valorizzazione del territorio che ha portato, tra le altre cose, alla realizzazione di un videogioco interattivo, “Memories”, interamente ambientato nei luoghi più caratteristici e suggestivi della bassa Valle dell’Aterno, che verrà presentato domani, nella prima fase del convegno. A seguire, si discuterà di spopolamento delle aree interne e delle conseguenti migrazioni di massa verso le città.

Al convegno parteciperanno Francesco Di Paolo, coordinatore dei sindaci del cratere, Maurizio Amoroso ed Emanuela D’Ignazio di Ega Entertainment Game Apps con una relazione dal titolo “Conoscere l’Abruzzo giocando con Memories”, Valeria Pica di Harp con l’intervento “La storia siamo noi. Partecipazione conoscenza per la creazione di una comunità patrimoniale”, il presidente di Carsa e coordinatore del progetto Roberto Di Vincenzo, Sabrina Ciancone, sindaca di Fontecchio, Alessandra Vittorini, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del cratere, Raffaello Fico, titolare Ufficio Speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.