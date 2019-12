Quattro anni di attività per il Munda: inaugurato un laboratorio didattico per bambini

Incremento delle attività congressuali e dei progetti, aumento delle visite e nuovi servizi offerti alla comunità e ai visitatori. A quattro anni dall'inaugurazione della nuova sede dell'ex mattatoio di Borgo Rivera, è positivo il bilancio delle attività del Museo Nazionale d'Abruzzo tracciato dalla direttrice del polo museale regionale, Lucia Arbace.

In occasione dell'anniversario dell'apertura della nuova sede, sono stati inaugurati due nuovi spazi all'interno del museo: un laboratorio didattico per bamibini e un piccolo spazio polifunzionle per interventi di manutenzione e restauro. I locali sono stati ricavati dalla ristrutturazione dei propilei dell'ex mattatoio. Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo ingresso del museo dal lato delle 99 cannelle.

"I lavori di ristrutturazione non sono ancora ultimati ma siamo riusciti a liberare dall'area di cantiere questi due spazi già accessibili - ha spiegato Arbace che ha tuttavia annunciato l'intenzione di riportare il laboratorio di restauro nell'ex Convento del Soccorso, dove i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati. "A tal proposito - ha aggiunto la direttrice - ho già scritto al sindaco Biondi. I locali di questa nuova sede offrono spazi ridotti e abbiamo bisogno di spazi più ampi da adibire anche a deposito".

Come detto, il 2019 è stato un anno estremamente positivo per il Munda, che ha concluso con successo due importanti progetti: "L'Aquila città d'Arte", realizzato per il decennale del sisma, e “Vivi l’arte a L’Aquila”, un ciclo di incontri sul patrimonio artististico restaurato nel post-sisma realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila.

"Oltre al progetto L'Aquila Città d'Arte che ha visto all'opera le sedici ragazze selezionate con bando ministeriale per lo svolgimento di attività di monitoraggio e gradimento del pubblico e di accoglienza, abbiamo realizzato le cinque mostre annunciate lo scorso. Delle prime quattro abbiamo realizzato anche i cataloghi e la quinta intitolata "Senza polvere" proseguirà e sarà implentata nel 2020 con altre opere appena restaurate. Oggi pomeriggio, alle 17.30, è fissato inoltre l'ultimo appunatmento del ciclo "Vivi l'arte a L'Aquila" a cui hanno partecipato anche molti studenti universitari".

"Abbiamo appena ricevuto dal Mibact la notizia della pubblicazione di un catalogo in cui sarà raccontata a fumetti la storia del Munda e - ha annunciato Arbace - attendiamo, il prossimo gennaio, la visita del Ministro Franceschini".

Grande attenzione, ha sottolineato Arbace, è stata data ai servizi offerti ai visitatori, attraverso interventi di implementazione e rinnovamento. Domani, alle undici, sarà presentato anche un nuovo progetto sviluppato per il Polo Museale dell’Abruzzo da Archimetria Group insieme ad un team di grandi professionisti che operano da anni nel settore dell’innovazione tecnologica per la valorizzazione e comunicazione dei Beni Culturali.

Il progetto prevede l’installazione di Totem e server multimediali i cui contenuti esaltano le opere esposte al MuNDA ed il Castello spagnolo dell’Aquila attraverso l’ausilio della tecnologia 3D, dei droni, della realtà virtuale immersiva, delle animazioni e dei Visori 3D anche attraverso un Virtual Tour immersivo in H.D. (fruibile anche mediante Visori 3D) che svela i percorsi più suggestivi, e ancora inaccessibili del Forte, come le “contromine”, le “intercapedini inferiori”, le “celle del carcere”, tutti ambienti dei livelli sotterranei del Castello. Di grande impatto è anche il Virtual Tour nella Sala del Mammut, all’interno del Bastione Est, con punti di vista privilegiati ed emozionanti sulla struttura ossea del fossile fin nei suoi minimi dettagli, ed un’ animazione 3D che simula l’andatura e la corsa dello scheletro del Mammut.

Anche per il Museo Nazionale d’Abruzzo è possibile fruire dai Totem della visita virtuale delle singole Sale e delle principali opere esposte sia attraverso immagini in H.D. che attraverso Modelli 3D ad altissima definizione che riproducono i capolavori dell’arte scultorea sacra abruzzese.