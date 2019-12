'Sherlock Holmes, prima con delitto': all'Aquila la presentazione del libro di Alberto Orsini

Un giallo interattivo, in cui è il lettore stesso a impersonare il protagonista e a investigare, decidendo il finale attraverso le sue scelte, con la collaborazione e l’assistenza del re degli investigatori, Sherlock Holmes.

Questa la peculiarità di “Sherlock Holmes - Prima con delitto”, librogame scritto da Alberto Orsini, giornalista, redattore territoriale dell’Aquila della Testata giornalistica regionale (Tgr) Rai, e pubblicato dalla casa editrice romana Watson Edizioni.

L’opera verrà presentata sabato prossimo, 21 dicembre, dalle ore 17 presso lo “Strange Office” di via Roma 215 (ingresso supermercato via Vicentini), nell’ambito della manifestazione “Onda d’innovazione”.

La rassegna è organizzata da “L’Aquila che rinasce”, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale, il Comune dell’Aquila, i Giovani di Confindustria, Startup L’Aquila, e il supporto delle associazioni Mellon, Distretto88, Ludobus, Bambini di ieri e di oggi, Dentro le Mura.

Nell’incontro, che avrà un focus particolare sulla contaminazione dei linguaggi e la narrativa innovativa, con l’autore si confronteranno Luca Centi, scrittore aquilano fantasy, e Gaetano Polichetti, del direttivo dell’associazione.

TRAMA DEL LIBRO

Ti chiami Rebecca Hurley, giovane e appassionata docente di Psicologia forense dell’Università di Washington. Sei partita dagli Stati Uniti e ti trovi in vacanza in Europa per riabbracciare tuo cugino, il dottor John Watson, e conoscere il suo celebre amico Sherlock Holmes, il più famoso investigatore del mondo. Sei appena tornata a Londra dopo una splendida visita in Francia e stasera sarete tutti alla Royal Opera House per la prima inglese della Boheme di Giacomo Puccini, ma un furto a sorpresa guasta la monotona armonia del viaggio in treno. Chi ha rubato il gioiello di smeraldo di miss Arlington? E quale fatto di sangue turberà la prestigiosa rappresentazione? Quale pericolo grava sulla Regina Vittoria? La protagonista sei tu: tocca a te risolvere il caso!