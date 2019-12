L'Aquila, il Cpia organizza corsi di italiano e educazione civica per stranieri

Corsi gratuiti di lingua italiana e educazione civica per cittadini che provengono da Paesi non appartenenti alla Comunità europea sono promossi dal Cpia L’Aquila (Centro provinciale istruzione adulti) nelle sedi associate di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Pescasseroli.

I corsi sono utili al conseguimento dell’attestazione linguistica anche ai fini dell’accordo di integrazione per l’ottenimento del permesso di soggiorno Ue di lungo periodo e la richiesta della cittadinanza italiana.

I corsi fanno parte del progetto "Pari – politiche attive e risorse per l’integrazione" (Fami 2019-2020). I destinatari sono gli stranieri in possesso dei seguenti requisiti: provenienza da Paesi extra Ue, età superiore a 16 anni, possesso di regolare permesso di soggiorno o titolari di protezione internazionale umanitaria.

Questi i livelli e la durata, secondo il quadro comunitario di riferimento per le lingue europee. Livello Alfa: 260 ore; pre-A1: 100 ore; A1: 100 ore; A2: 80 ore; B1:80 ORE.

Il Cpia L'Aquila è anche sede accreditata presso l'Università per stranieri di Siena per le certificazioni Cils (Certificazione dell'Italiano come Lingua straniera)

Per informazioni: www.cpialaquila.it – telefono: 0862.313475