L'Aquila, Onda d'innovazione: ecco Geek Festival

Innovazione, creatività, idee, responsabilità e merito sono i valori a cui si ispira l’iniziativa “Onda di innovazione”.

Obiettivo di questo festival diffuso sul territorio è quello di costruire un percorso, articolato su più appuntamenti, spalmati nell’arco dell'anno, in grado di veicolare presso un pubblico sempre più vasto la possibilità di conoscere meglio le possibilità, le opportunità e gli strumenti necessari per dare vita ai propri progetti imprenditoriali ed esistenziali.

In particolare, l'intento è quello di dar vita a una ‘rete di spazi di lavoro condiviso’ a vantaggio dell’autoimprenditorialità.

Questi spazi comuni sono luoghi dove le persone si ritrovano per lavorare, sperimentare, imparare in una logica di condivisione e di contaminazione tra vita e lavoro, cliente e fornitore, imprenditore e apprendista.

Oggi è prevista la giornata iniziale dell'evento che sarà l'occasione per parlare di innovazione sociale, cittadinanza attiva & startup e per fare il punto sulle tante iniziative in cantiere per il prossimo anno.

Il programma:

ore 17 / Onda d'Innovazione: un anno di attività, un bilancio - relazione introduttiva del presidente di L'Aquila che Rinasce - Andrea Taurino - e passaggio di testimone pubblico tra Salvatore Santangelo a cui subentra nelle cariche associative, Lorenzo Isidori.

A seguire / Davide Iagnemma, Marco Fanfani, Piero Fioretti, Riccardo Cicerone, Laura Tinari, Daniele Proietti e rappresentanti di altre realtà regionali. Verrà esposto anche il percorso fin qui fatto sulla strada dell’innovazione a sostegno dei giovani professionisti, startupper e neo imprenditori nella promozione del coworking.

Ore 19 / Le parole del nostro tempo (un nuovo format che vuole definire una cornice di confronto e di approfondimento) - Welfare: Bignotti vs. Palumbo (arbitra Stefano Dascoli).