Christmas a lot party 2019, concerti e dj set fino all'alba. Il programma e il video

Torna anche quest'anno il Christmas a Lot Party, la festa di Natale organizzata dalle associazioni culturali A Lot Entertainment e I Guastafeste, giunta ormai alla sesta edizione.

L’appuntamento è per il giorno di Natale, a partire dalle 20, alla discoteca Bliss.

In programma, come nelle passate edizioni, musica dal vivo, esibizioni di gruppi locali e dj set fino alle prime luci dell'alba.

A suonare per primi saranno, alle 21:30, Le Lingue, band aquilana composta da Federico Vittorini, Marco Fontana, Andrea Orlandi, Valerio Scarsella e Luca Biasini.

Il gruppo vanta oltre 60 concerti e numerose partecipazioni a festival e aperture ad artisti quali Stato Sociale, Ex-Otago, MaDeDoPo, No Braino, Pop-X.

Attualmente Vittorini e compagni stanno pianificando, in collaborazione con l’etichetta genovese Pioggia Rossa Dischi, l’uscita dell’ultimo lavoro in studio, registrato tra marzo 2018 e febbraio 2019 sotto la produzione artistica di Marco Diniz Di Nardo e il lavoro in regia di Andrea Di Giambattista e Giovanni Versari. Durante il concerto del 25 verrà presentato il nuovo singolo Regali, in uscita proprio alla mezzanotte tra il 25 e il 26 dicembre.

A seguire si esibiranno i Balera, nuovo progetto musicale messo insieme da Daniele Skitterz Millimaggi, Mario Cianky Ciancarella, Jonhatan Di Felice e Stefano "Gas" Valeri.

La festa proseguirà con il dj set di Serena Di, che proporrà una selezione a base di electro, disco e house. Attiva nell'ambito del djing e del clubbing dal 2008, dal 2015, dopo quattro passati anni all’estero, Sere Di vive e lavora a Roma, dove è dj, promoter, music curator per club e brand internazionali. Al momento la sua base è “Mox”, party che ha ospitato dj locali e internazionali come Fausto Bahia (Naafi Crew- Mexico City), Dance System (London), Dean Blunt (NYC - London).

A chiudere la serata sarà la place urban dance a cura di La Place ovvero Ju Frenz, Marcolino, Papa Roby, Lo Jah, Keso.

INFORMAZIONI

Ingresso: 5 euro.

Dove: discoteca Bliss, via Rodolfo Volpe - località Monticchio - L'Aquila