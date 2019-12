L'Aquila: l'associazione Teatrabile presenta lo spettacolo "Mago per svago. Pop corn edition"

Domenica 22 dicembre, alle 18.30, nel teatro studio dell'associazione Teatrabile (via Ficara, L'Aquila) si terrà lo spettacolo "Mago per svago. Pop corn edition", di e con Mirco Bruzzesi e Simon Luca Barboni con la regia di Lorenzo Bastianelli e la produzione della compagnia "L'abile Teatro" di Jesi.

"Concepito come uno spettacolo muto" si legge in una nota dell'associazione "è in effetti tutt'altro che silenzioso. Ti travolge con un ritmo indiavolato, fra gag, giocolerie, magia ed acrobazie sorpendenti. "Mago per Svago" si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora: una musica trascinante che, nei suoi accenti, racchiude i momenti più significativi della storia. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. La classica magia come la conosciamo, viene così riproposta in una forma inedita: una parodia di se stessa. L'assistente e il suo ricalcare il "grande mago", gli imprevisti, gli errori, fino ad un epilogo che ribalta l'intera scena e commuove lo spettatore. Lo spettacolo rende possibili diversi livelli di lettura: adatto ai bambini, travolti alla mimica claunesca dei protagonisti, ottiene anche il favore degli adulti, per i lievi, articolati, difficilissimi, poetici esercizi di tecnica circense e il livello sensazionale delle magie -suggestioni proposte. Nel 2018, fra altri premi e riconoscimenti, lo spettacolo ha meritato il prestigioso premio "Takimiri" del Festival Clown&Clown".

"Mago per svago" è uno degli spettacoli di punta proposti da Teatrabile nell'anno del suo trentennale. Cade nell'ultimo degli "Otto giorni di teatro" svoltisi dal 15 al 22 dicembre, ciclo di spettacoli in cui il teatro–studi" è stato sempre attivo, sia di mattina che di sera, fra spettacoli aperti a tutti, spettacoli per le scuole, laboratori ed attività formative. il 29 si riprenderà con "Trilogia della bugia" (produzione Teatro Stabile d'Abruzzo e Teatrabile) ed altri spettacoli; in arrivo anche Francesca Camilla D'Amico con il suo "Paolo dei Lupi" (il 3 gennaio), lo spettacolo TSA "1861 Storie di Briganti" (4 gennaio) e Paolo Capodacqua con la sua nuova opera (9 gennaio), in una programmazione ricchissima da tener d'occhio su www.teatrabile.it o sulle pagine Facebook di Teatrabile. "Informazioni e prenotazioni (anche via Whatsapp) anche ai numeri 329 6777332 o 347 1626712".

Biglietti: adulti 8 euro; ridotto (fino a tredici anni e soci) 6 euro.

Info e prenotazioni: 329 6777332 o 347 1626712 anche via whatsapp