La sera del 25 dicembre, alle 19.30, l'ensemble Gli Archi del Cherubino, con Carlo Ferdinando de Nardis all'organo e Judith Hamza nelle vesti di maestro concertatore, si esibirà nella chiesa di Santa Maria del Suffragio per il concerto di Natale. In programma, Fantasie per organo e Sonate da Chiesa di Antonio Vivaldi e Wolfgang Amadeus Mozart.

Protagonista del concerto sarà l'organo storico monumentale della chiesa.

L'ingresso al concerto è libero.