“We are better together”: presentato il calendario 2020 di Special Olympics Team L’Aquila

E' stato presentato questo pomeriggio, alla libreria Mondadori, il calendario 2020 di Special Olympics Team L'Aquila.

L'iniziativa intende celebrare un intenso anno di attività sportive e non solo, attraverso gli scatti di Mauro Branchi e Guido Grecchi che hanno saputo cogliere le emozioni, i sorrisi e la gioia pura degli Atleti Special Olympics.

A presentare il calendario, Guido Grecchi, direttore regionale Special Olympics e il prof. Massimo Casacchia, referente regionale dell’area psicomedica pedagogica del movimento. Ad animare la presentazione del calendario con musiche natalizie, la giovane cantante Antonella Scellini.

Il tema di quest'anno, riportato in copertina, è “We are better together”. "Gli atleti Special Olympics - ha spiegato Grecchi - nel corso dell'anno hanno conosciuto e stretto amicizie con molte aquilani, hanno positivamente contagiato le persone con le quali sono venuti a contatto e hanno condiviso iniziative e progetti con numerose associazioni del territorio per realizzare una società migliore, inclusiva ed accogliente. Insieme non solo stiamo meglio, ma tutti noi possiamo diventare persone migliori. A chi ha conosciuto gli Atleti Special Olympics abbiamo chiesto: “Sei amico/fan degli Atleti Special Olympics perché…”. Nelle risposte troviamo tante testimonianze e le emozioni che gli atleti Special Olympics donano a chi incontrano".

Il calendario 2020, realizzato in due formati, il classico da parete e il piccolo da tavolo, contiene più di 84 foto, che catturano momenti sportivi come l’atletica la pallacanestro, il nuoto, lo sci di fondo, altre iniziative e manifestazioni cittadine a cui gli Atleti Special Olympics hanno preso parte. Molti scatti ritraggono inoltre i Giochi Mondiali Estivi Special Olimpics di Abu Dhabi a cui ha partecipato l'atleta aquilano Paolo Aquilio.

In tutti i mesi sono poi evidenziati gli appuntamenti sportivi, i compleanni degli atleti le testimonianze e le foto più significative dei e le giornate mondiali più importanti. Per la copertina è stata scelta un’immagine in bianco e nero dove tante mani convergono verso il pallone rosso icona del movimento Special Olympics.

"Il calendario è un'idea brillante - il commento di Casacchia - Non solo contribuisce a far conoscere la bellezza delle iniziative Special Olympics, ma, per ogni mese, segnala ricorrenze importante come la giornata della disabilità, della pace, del sorriso, la giornata contro la violenza sulle donne. Leggerlo insegna molto, è un'esperienza terapeutica per tutti noi, può renderci cittadini migliori, più accoglienti e solidali".

"È un progetto che intende sì far conoscere Special Olympics Team L’Aquila, ma soprattutto far capire ai più che facciamo parte di un programma internazionale. Infatti in ogni mese sono stati inseriti dei Global Ambassador (come Cafù, Avril Lavigne, Michael Phelps, Riccardo Kaka e per l’Italia Federica Pellegrini, Maurizia Cacciatori ecc.) che condividono e promuovono la Mission di Special Olympics - ha sottolineato Grecchi- Inoltre, stiamo creando, con il supporto degli atleti stessi, delle opportunità per i membri della comunità, i leader locali, le imprese, le forze dell’ordine e vogliamo collaborare insieme per cambiare gli atteggiamenti nei confronti delle persone con disabilità intellettiva e soprattutto andare oltre l’inclusione aprendo i cuori all’accoglienza di chi è diverso".

La veste grafica è stata curata da Valentina Gregori della Fill Visual Design che si è ispirata al mondo delle app e dei social, creando per ogni mese cornici colorate che mettono ancora più in risalto le foto. Anche quest’anno il calendario è stato realizzato grazie al sostegno di aziende e commercianti aquilani che hanno creduto in questo ambizioso progetto sociale.

Il calendario è disponibile alla libreria Mondadori dell'Aquila, via Savini (piazzale Trony). Gli atleti Special Olympics Team L'Aquila, saranno inoltre presenti il prossimo 5 gennaio alla tradizionale Fiera dell'Epifania.