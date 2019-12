Natale a Tempera: omaggio a Rodari, sculture di ghiaccio e spettacoli di magia

Proseguono gli appuntamenti con Natale a Tempera, rassegna giunta ormai alla sua sesta edizione organizzata dall’associazione Tempera onlus per promuovere la cultura e vivacizzare il piccolo borgo aquilano.

Il cartellone di quest’anno vuole rendere omaggio allo scrittore Gianni Rodari, del quale ricorrono i 100 anni dalla nascita, con lo spettacolo teatrale a cura del Tsa e della compagnia Fantacadabra, per la regia di Mario Fracasssi, Favole al telefono, che si terrà il 27 dicembre alle 17,30.

Il 29 dicembre, alle 16, appuntamento con l‘evento Sculture di ghiaccio in estemporanea, realizzate dall’artista Francesco Falasconi. Da blocchi di ghiaccio di dimensioni quasi umane prenderanno vita oggetti e figure che cambieranno via via forma sotto gli occhi degli spettatori.

Il cartellone si concluderà il 3 gennaio alle 17,30 con lo spettacolo di illusionismo Mister Sandro e le sue illusioni.

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e si terranno nel Centro culturale Tempera, in via Monte Caticchio (Zona Progetto Case)

Info: 349-8429270 oppure pagina Facebook associazione Tempera onlus.