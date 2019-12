L'Aquila, l'assessore Taranta presenta l'eco-calendario 2020 di Asm

E’ stato presentato stamane l’eco-calendario 2020 di Asm, realizzato con carta recuperata da scarti del legno, completamente biodegradabile e riciclabile.

Il calendario indica ai cittadini come conferire correttamente i rifiuti, per potenziare, così, la raccolta differenziata che, in città, si attesta al 37%, ben al di sotto della soglia del 65% prevista per legge.

“Rispetto all’anno passato - ha spiegato l’assessore all’ambiente Fabrizio Taranta - invertiremo il giorno di raccolta del secco (residuo indifferenziato) con il giorno di raccolta della plastica: dal mese di febbraio, il secco dovrà essere conferito il giovedì, la plastica il venerdì. Per il mese di gennaio, invece, i giorni resteranno invariati. L’inversione si è resa necessaria per evitare di dover raccogliere e ‘lavorare’ carta e plastica in due giorni consecutivi, così da operare con maggior tranquillità nel sito di conferimento di Paganica”.

Per venire incontro alle esigenze di chi fatica a distinguere i colori, “abbiamo inserito nel calendario la frazione di raccolta per esteso, giorno per giorno”, ha aggiunto Taranta.

Così, “cerchiamo di sensibilizzare il più possibile i cittadini, per stimolarli ad ottimizzare la raccolta differenziata. Purtroppo, continuiamo a patire abbandoni di rifiuti, ingombranti in particolare, in modo non corretto e comportamenti poco virtuosi. Stiamo sperimentando nuovi metodi di raccolta, con le isole ecologiche intelligenti che, se i risultati saranno quelli sperati, verranno installate nelle frazioni e, in generale, laddove non è avviata la raccolta porta a porta che, in una città come L’Aquila, così estesa e con poche densità abitativa, sarebbe impossibile garantire ovunque”.

Inoltre, a giorni verrà pubblicato l’appalto per la realizzazione del centro di raccolta degli ingombranti che dovrà servire la zona ovest della città; sorgerà dinanzi al Pala Japan.

“Altra novità – ha aggiunto Taranta – sarà la possibilità, nei giorni di festa segnalati sul calendario da un furgoncino rosso, di chiamare Asm e chiedere una raccolta straordinaria gratuita della frazione prevista per quel giorno della settimana”.

E’ importante conferire nei modi indicati, ha tenuto a ribadire l’assessore: “per esempio, insieme alla plastica va gettato l’alluminio e il ferro; il tetrapak, invece, va smaltito con la carta”. Sul calendario è possibile consultare le buone regole per la raccolta differenziata.

Alla conferenza stampa non ha partecipato, per una indisposizione, l’amministratore unico di Asm, Lanfranco Massimi. Con l’assessore era presente il dirigente del settore ambiente, Lucio Nardis. Di certo, l’atmosfera era piuttosto tesa: Taranta ha indetto l’appuntamento nel pieno della crisi politica che ha investito la maggioranza, con lo strappo violento tra il suo partito, la Lega, e il sindaco Pierluigi Biondi; come gli altri esponenti del Carroccio, l’assessore del Carroccio non ha partecipato ai lavori del Consiglio comunale convocato il 23 dicembre scorso per l’approvazione del bilancio ma stamane era regolarmente a Palazzo Fibbioni per la presentazione dell’eco-calendario.

Un atteggiamento davvero poco comprensibile.