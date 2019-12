L'Aquila: il pianista americano Isaiah Thompson protagonista del secondo appuntamento di Natale in Jazz

Il secondo evento di Natale in Jazz, la rassegna promossa dalla Società aquilana concerti “B. Barattelli” in collaborazione con Umbria Jazz, vedrà esibirsi, per la prima volta in Italia, il giovane talento del pianoforte Isaiah Thompson.

Thompson suonerà insieme al suo trio, formato da Philip Norris al contrabbasso e Zach Adelman alla batteria, sabato 28 dicembre all’Auditorium del Parco, alle ore 18.

Pianista, compositore e già band leader nonostante la giovane età, Thompson ha trovato un mentore d’eccezione in Wynton Marsalis, che lo ha voluto al suo fianco in molte formazioni, dal quartetto e quintetto fino ad esibirsi con la grande orchestra del Jazz at Lincoln Center di New York.

Con alle spalle la stessa orchestra, assieme ad altri giovani e meno giovani colleghi, Thompson ha partecipato ad una importante manifestazione intitolata Handful of Keys: A Century of Jazz Piano. In pratica, si sono esibiti alcuni dei migliori pianisti della scena jazz contemporanea. Thompson ha iniziato a studiare pianoforte a cinque anni e dalla musica classica è poi passato al jazz, continuando la sua formazione alla prestigiosa Juilliard School.

Le sue esibizioni entusiasmano e coinvolgono il pubblico che viene trascinato dalla sua straordinaria arte e passione jazzistica. Un evento da non perdere per conoscere uno straordinario talento che ha intrapreso una brillante carriera internazionale.

Info e biglietti: 0862.24262/414161 – www.barattelli.it