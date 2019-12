L'Aquila: Teatrabile presenta la "Trilogia della bugia", omaggio a Gianni Rodari

Sabato 28 dicembre, alle 18.30, al teatro-studio di Piazza d'Arti (L'Aquila, via Ficara) andrà in scena "Trilogia della bugia", primo di tre spettacoli ispirati all'opera di Gianni Rodari, il grande scrittore per l'infaznia di cui quest'anno ricorrono sia il centenario della nascita che il quarantennale della morte.

"Trilogia" si legge in una nota di Teatrabile "è uno spettacolo adatto a tutti, non solo ai ragazzi, grazie a un ampio uso di canzoni e musiche e di oggetti di scena. Nato come esperimento di teatro-laboratorio, ha una drammaturgia originale che, parte dalla struttura delle fiabe e recupera elementi tratti dalle storie della tradizione popolare abruzzese. Al centro c'è il tema delle bugie, dalle più grosse (quelle che arrivano a causare persino le guerre), alle più piccole, sottili e insidiose. Molte sono le letture possibili dello spettacolo: si possono trovare, a cercarli bene, anche dei riferimenti all'attualità. L'intento non è solo quello di criticare bugiardi antichi e moderni ma ritrovare, nella semplicità e nel gusto per la verità, il senso profondo dello "stare insieme agli altri".

In scena: Roberta Bucci e Alessandra Tarquini. Regia e musiche: Eugenio Incarnati.

Biglietti: adulti 8 euro, ridotti (fino a tredici anni e soci) 6 euro. Info e prenotazioni al 329 6777332 o 347 1626712 (anche via whatsapp).

I prossimi appuntamenti al "Teatro-studio" sono con "Paolo dei Lupi" (3 gennaio) e "1861 Storie di Briganti" (4 gennaio).

A seguire Paolo Capodacqua (9 gennaio), che presenterà, in anteprima, la sua nuova opera discografica uscita per l'etichetta "Storie di Note".

Info: www.teatrabile.it