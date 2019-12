"La musica che unisce": spettacolo musicale itinerante per il centro storico dell'Aquila

Sabato 28 dicembre si svolgerà per le vie del centro storico dell'Aquila un evento musicale che coinvolgerà tre diverse realtà aquilane: gli atleti della Special Olympics Team L'Aquila, la band Folkavacca e i ragazzi de Ju Parchetto con Noi.

L'evento rientra nelle "Iniziative Giovanili 2019" cofinanziate dal Comune di L'Aquila.

Appuntamento alle 16:50 a piazza Regina Margherita, successivamente alle 17:30 piazza del Teatro, alle 18 San Bernardino, alle 18:30 Piazza Palazzo, alle 18:50 Piazza Duomo, per terminare alle 19:20 alla Villa Comunale.

"Fare musica" si legge in una nota "diventare membro di una band, ricevere gli applausi è il motore che ha portato al progetto di una "Band musicale integrata", composta da disabili e non per condividere l'adrenalina di esibirsi, ricevere applausi, divertirsi con gli amici, integrarsi e vedere riconosciuti i propri sforzi. Quando ci si esibisce la musica parla per te, ma fluisce attraverso di te. Esprimersi attraverso la musica e farne un impegno può essere anche un modo per mettere in pratica l'integrazione e l'inclusione nel caso di disabilità. Per la riuscita di questo progetto collaboreranno insieme ragazzi/e con disabilità intellettiva il gruppo musicale "Folkavacca" che da diversi anni è attivo sul territorio regionale e l'Associazione di promozione sociale "Ju parchetto insieme" ragazzi aquilani impegnati nelle attività di promozione sociale".

"Questa iniziativa" dichiara l'assessore alle Politiche giovanili, Maria Luisa Ianni "si propone di abbattere ulteriormente le barriere della paura e dell'indifferenza e di 'contagiare' con i valori dell'inclusione i giovani, prima di tutti".