Navelli: musica barocca per il concerto di Natale

Un concerto di Natale ispirato alla musica barocca si svolgerà nella sala consiliare del Comune di Navelli sabato 28 dicembre a partire dalle 18.

L’iniziativa è finanziata con i fondi Restart e con la partecipazione della Regione Abruzzo, del Comune dell’Aquila e del Ministero per i Beni Culturali, la collaborazione dell’amministrazione comunale di Navelli e della Pro-Loco e della Società aquilana dei concerti “B. Barattelli”.

I protagonisti provengono da tutta la regione: la Corale Novantanove delll’Aquila e “Coro delle 9" di Pescara, entrambi diretti dal Maestro Ettore Maria Del Romano, e l’Orchestra da Camera “Benedetto Marcello” di Teramo, sotto la guida del maestro Gianfranco Lupidii.

Per interpretare le pagine barocche degli autori Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Haendel e di Antonio Vivaldi con l'esecuzione del celebre "Gloria", una delle pagine corali pià famose e coivolgenti del repertorio, intervengono i cantanti Lucia Casagrande Raffi, soprano, Elisabetta Pallucchi, contralto, e i musicisti Giulio Filippetti alla tromba, Lorenzo Luciani all’oboe, Giulio Ferretti al violoncello.

“Un appuntamento dall’alto profilo culturale”, ha detto il sindaco di Navelli Paolo Federico, “destinato a rallegrare, come solo la musica può fare, questo periodo natalizio ed è rivolto a tutti gli appassionati ma anche ai neofiti che vogliono apprezzare atmosfere musicali che hanno segnato la storia. L’ingresso è gratuito e la popolazione è invitata a partecipare”. La serata sarà anche un modo per prepararsi al passaggio dell’anno e si concluderà con un brindisi tra tutti gli intervenuti per uno scambio di auguri.