"Natale in jazz": all'Aquila l'omaggio ai Beatles di John Scofield

Natale in Jazz, la fortunata rassegna nata dalla collaborazione fra la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” e Umbria Jazz, riporta all’Aquila una star internazionale, il chitarrista John Scofield.

Scofield, che vanta una serie lunghissima di collaborazioni prestigiose, tra cui quella con Miles Davis negli anni Ottanta, sarà protagonista di un originale progetto sui Beatles: The Magic and the mystery of the Beatles.

L'appuntamento è al Ridotto del Teatro Comunale, domenica 29 dicembre, con inizio alle ore 18.

L’idea è quella di celebrare i 50 anni di "Abbey Road", uno dei dischi epocali della storia della musica moderna nonché ultimo album registrato dai Beatles; il successivo, “Let it Be”, uscito nel maggio del 1970 conteneva materiale inciso precedentemente.

Umbria Jazz ha affidato a Gil Goldstein, con la star della chitarra John Scofield, la rilettura di alcune delle più belle canzoni dei Beatles.

Goldstein, per molti anni braccio destro di Gil Evans, orchestratore e arrangiatore di talento, ha messo a punto una versione jazz delle canzoni dei quattro di Liverpool. Affiancano la star John Scofield Jay Anderson al contrabbasso e Lewis Nash alla batteria, ovvero una sezione ritmica stellare insieme alla Umbria Jazz Orchestra e l'Orchestra da Camera di Perugia diretti dallo stesso Gil Goldstein.

