L'Aquila si prepara alla 72esima Fiera dell'Epifania: in centro 325 stand

L'Aquila si prepara a vivere la 72esima edizione della Fiera dell’Epifania.

Il 5 gennaio, saranno 325 gli stand che invaderanno la città da corso Federico II a piazza Duomo, passandro per i quattro cantoni, San Bernardino e via Panfilo Tedeschi, lungo via Zara passando per via Luigi Signorini Corsi, via Castello e via Majella, fino alla Fontana Luminosa, scendendo su viale Gran Sasso e via Tagliacozzo.

Parteciperanno ambulanti provenienti da tutta Italia, dalla Calabria alla Toscana, dal Lazio al Piemonte con tappa fissa alle 'mitiche' piadinerie romagnole.

Il consiglio per gli aquilani è di utilizzare il megaparcheggio al terminal di Collemaggio che permetterà di fruire con comodità della Fiera.