Teatrabile: doppio appuntamento per il primo week end del 2020

Due spettacoli al "Teatro-studio" (via Ficara - Piazza d'Arti, L'Aquila) per festeggiare, nel primo week end 2020, il trentennale di Teatrabile.

Il primo appuntamento è per venerdì 3 gennaio alle ore 18, con "Paolo dei Lupi". Si tratta di una messa in scena ispirata alla vita di Paolo Barrasso, figura affascinante di biologo e poeta amante della natura.

Regia di Roberto Anglisani, scene di William Santoleri, musiche della anglo-danese Hannah Fredsgaard-Jones. Una produzione realizzata da Bradamante Teatro e Florian Metateatro, con il sostegno di Oikos-Residenza per Artisti, Montagne Racconta (Montagne, Treville -TN), il progetto di Residenza Multidisciplinare della Bassa Sabina Terrarte 2019 ed il patrocinio del Parco Nazionale della Majella. In scena Francesca Camilla D'Amico.

Sabato 4 gennaio, alle 18.30, andrà in scena "1861 Storie di Briganti", uno spettacolo che sfata molti miti riguardanti il fenomeno del brigantaggio all'indomani dell'unità d'Italia.

A dispetto dell'argomento impegnativo, è adatto a tutti, grandi e piccoli e, attraverso le vicende storiche, parla di noi tutti e delle nostre radici. In "1861" si racconta, inoltre, di Luis Borgès: figura emblematica, appassionato generale Catalano, fu uno dei pochi a credere, fino in fondo, alla causa della restaurazione Borbonica. Sbarcato in Calabria con il suo fido plotone, convinto di trovare sostegno, appoggio ed eserciti al suo comando, fu presto deluso dalla realtà e, stremato dalle fatiche, si rese protagonista di una vicenda profondamente toccante e romantica, quasi una favola, che ebbe il suo tragico epilogo proprio dalle nostre parti, a Tagliacozzo, in uno di quei non rari giorni in cui, in terra d'Italia, eroi e carnefici si confusero indistinguibilmente.

Informazioni e prenotazioni (anche via Whatsapp) ai numeri 329 6777332 o 3471626712.