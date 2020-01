Sulmona: Muntagninjazz apre il 2020 con la Billy Bros Swing Orchestra

Con il nuovo anno torna Muntagninjazz Winter con un concerto di grande impatto sonoro.

Sul palco di Spazio Pingue a Sulmona salirà domenica 5 gennaio, alle 21.30, la Billy Bros Swing Orchestra, l'elegante, sgargiante e folle orchestra di dieci hepcats, capitanata da un anacronistico visionario e immersa nello swing fino al collo.

Le musiche e il repertorio della BBSO sono un'esperienza unica che catapulterà immediatamente gli spettatori nella Savoy Ballroom in piena "Swing Craze". La Billy Bros. Swing Orchestra si concentra maggiormente sul repertorio delle orchestre di colore come quelle di Count Basie, Duke Ellington, Chick Webb, con spruzzate di costume e cultura retrò, frizzi, lazzi, numeri acrobatici, hard-boiled stories, citazioni d'avanspettacolo e gran sfoggio di abiti d'epoca. Insomma una serata che si annuncia coinvolgente con le sonorità tipiche dello swing americano che tanto successo ha avuto in Italia fin dal dopoguerra.

"Per l'occasione Spazio ristorante ha elaborato un menù per smaltire le abbuffate delle feste - afferma Fabio Spinosa Pingue, amministratore del Gruppo Pingue Conad - abbiamo pensato ad un tema vegetariano, in modo da restare leggeri per scatenarsi con la musica dei Billy Bros".

Orari ingresso: cena ore 20, concerto ore 21.30. Biglietti: concerto e cena 40€; concerto e tagliere dolce/salato 25€; concerto e consumazione 20€. Giftcard per cena e concerto 45 euro. Cena-concerto-B&B 150 euro. Cena-concerto-albergo 180 euro per coppia.

Le cene vanno prenotate due giorni prima dell'evento. I biglietti per ogni singolo concerto saranno in vendita solo il giorno precedente l'evento.

Per partecipare ai concerti i biglietti si acquistano nelle rivendite autorizzate: il Distributore Erg in via Mazzini e la Libreria Pizzi, in piazza Capograssi, nel Pingue Conad di via Sallustio, a Sulmona, nei Pingue Conad di Avezzano, in via XX Settembre, dell'Aquila, in via Fermi, centro commerciale Amiternum e nel Conad Superstore centro commerciale Megalò di Chieti. I biglietti possono essere acquistati anche online sul sito www.spaziopingue.it oppure sul circuito Ciaotickets.

Sono inoltre valide le carte 18 app e la Carta del Docente. Per ulteriori informazioni: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel: 335.717.4568 e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel: 339.895.0829.