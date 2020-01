L'Aquila, torna la "Befana Tricolore": il 5 gennaio all'Aquilone

Il 5 gennaio torna a L’Aquila la Befana Tricolore, giunta alla 21esima edizione.

“Anche quest’anno – spiega Luca Rocci, comitato Befana Tricolore – si vuole rinnovare il nostro impegno nel sociale riproponendo l’iniziativa della Befana Tricolore, ormai appuntamento tradizionale”.

“Questo è un momento importante per aiutare chi è in difficoltà e donargli un sorriso, soprattutto quando si parla di bambini. Raccogliere per regalare un giocattolo, un dolcetto o un capo di abbigliamento, è per noi un modo di essere vicini a quanti vivono un momento difficile e hanno bisogno di aiuto”.

“Vi aspettiamo – fa sapere Rocci – presso il Centro Commerciale L’Aquilone per sostenere l’iniziativa dalle ore 9.00 alle 21.00, dove sarà presente un banchetto per la raccolta di giocattoli, cibo, vestiario nuovo e seminuovo”.