Week end dell'Epifania: eventi e aperture straordinarie nei musei abruzzesi

Il 2020 si apre all'insegna dell'arte con un lungo fine settimana inaugurato dalla #domenicalmuseo il 5 gennaio con l'ingresso gratuito nei musei afferenti al Polo Museale dell'Abruzzo, diretto da Lucia Arbace, e con l'apertura straordinaria lunedì 6 gennaio.

Di seguito gli appuntamenti nei musei del Polo Museale dell'Abruzzo

L'Aquila Munda, Museo Nazionale d'Abruzzo – Borgo Rivera Vicino stazione F.S. – ampio parcheggio gratuito.La biglietteria chiude 30 minuti prima. Per info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; tel. 0862.28420/ 3355964661. Biglietto 4 €, ridotto 2 € .

Domenica 5 gennaio: entrata gratuita 8.30/19.30. Per l'occasione l'Associazione D-MuNDA organizza: ore 11.30 visita guidata gratuita sul calendario amiternino e sul tempo dei romani. Prenotazione obbligatoria al numero 324 5474537 (anche WhatsApp) o e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; ore 16.00 laboratorio per ragazzi, a pagamento, su tavolette cerate o di terracotta per apprendere le modalità di conteggio del tempo nella civiltà romana ed esprimere le nozioni apprese attraverso la manualità con diversi materiali. Prenotazione obbligatoria al numero 324 5474537 (anche WhatsApp) o e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Lunedì 6 gennaio: apertura straordinaria con il consueto orario 8.30/19.30 e ultimo giorno di esposizione delle mostre che tanto interesse hanno suscitato:

"La Madre Generosa. Dal culto di Iside alla Madonna Lactans" percorso rosso. Nelle librerie è possibile trovare il volume appena pubblicato "La Madre generosa. Dal culto di Iside alla Madonna Lactans". Edizioni Zip. Testi e schede di: Lucia Arbace, Simona Balassone, Valentina Belfiore, Alessandro Bencivenga, Caterina Cozzolino, Elena De Panfilis, Gianluca Di Luigi, Rita Di Maria, Alessia Di Stefano, Alessandra Giancola, Agata Grasso, Raffaella Lupia, Luigia Melillo, Marta Moi, Nicolina Picone, Marta Vittorini, Lucia Zappacosta.

"La musica degli angeli- l'Abruzzo terra di antiche sonorità" distinta dal colore giallo. Catalogo della mostra a cura di Lucia Arbace, Alessia Di Stefano e Alessandra Giancola. Tandem edizioni.

Si può inoltre ammirare il primo gruppo di capolavori inclusi nel progetto work in progress "Senza polvere. Il ritorno a L'Aquila di opere dai depositi", a cura del Polo Museale dell'Abruzzo diretto da Lucia Arbace, e segnata dal blu nell'omaggio al MuNDA per i cento anni del Bauhaus.

Celano (AQ) Castello Piccolomini, Museo d'Arte Sacra della Marsica Museo di Arte Sacra - Castello Piccolomini – La biglietteria chiude 30 minuti prima, www.museodellamarsica.beniculturali.it – Biglietto intero 4 €, ridotto 2 €. tel. 0863 793730/792922.

Domenica 5 gennaio: entrata gratuita 8.30/19.30. L'appuntamento previsto per il 5.01 "Archeologia della Marsica: aggiornamenti e prospettive" con Emanuela Ceccaroni per"Archeologia al Castello" è stato rimandato a data da definire.

Lunedì 6 gennaio: aperto 8.30/19.30.

Sulmona (Aq) Abbazia di Santo Spirito al Morrone In località Badia www.santospiritoalmorrone.beniculturali.it. La biglietteria chiude 30 minuti prima.

Domenica 5 gennaio: entrata gratuita 9.00/13.00. Per l'occasione l'Associazione D-MuNDA organizza: ore 10.00/11.00/12.00 - Alla scoperta dell'Abbazia di Celestino V - Visita guidata attraverso i magnifici spazi dell'Abbazia celestiniana di Sulmona, casa madre dell'ordine creato da Pietro Angelerio nel XIII secolo.

Ingresso abbazia gratuito, visita guidata al costo di 5€ a persona, prenotazione obbligatoria al numero 348 5616363 (anche whatsapp) o tramite e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Lunedì 6 gennaio: aperto 9.00/13.00.

Campli (Te) Museo Archeologico Nazionale, P.zza S. Francesco, 1 – n. tel. 0861.569158/ 560643. La biglietteria chiude 30 minuti prima. Tel www.archeoabruzzo.beniculturali.it.

Domenica 5 gennaio: entrata gratuita 8.30/19.30.

Lunedì 6 gennaio: aperto 8.30/19.30.

Chieti, Museo Archeologico Nazionale d'Abruzzo – Villa Frigerj, via G. Costanzi, 2 – Villa comunale. La biglietteria chiude 30 minuti prima. Biglietto intero € 4,00, ridotto € 2,00. Tel. 0871 331668; 0871 404392 http://www.musei.abruzzo.beniculturali.it/musei?mid=61&nome=museo-archeologico-nazionale-dabruzzo-villa-frigerj-

Domenica 5 gennaio: entrata gratuita 8.30/19.30.

Lunedì 6 gennaio: aperto 8.30/19.30.

Chieti Museo Archeologico Nazionale – La Civitella, via G. Pianell – tel. 0871 63137. La biglietteria chiude 30 minuti prima. Biglietto intero € 4,00, ridotto € 2,00. Tel. 0871 63137 http://www.musei.abruzzo.beniculturali.it/musei?mid=316&nome=museo-archeologico-nazionale-la-civitella -

Domenica 5 gennaio: entrata gratuita 8.30/19.30.

Per la mostra "Scene di vita nella tradizione popolare" curata da Lucia Arbace, Francesco Stoppa e Francesca Falcone, interessante occasione per conoscere la storia ed ammirare gli ultimi tre secoli di rappresentazione della vita del popolo abruzzese attraverso il racconto di statuine in terracotta dipinta, abiti tradizionali e stampe, due appuntamenti:

ore 16.00 Scene di vita nella tradizione popolare Introduzione alla Mostra in corso presso il MAN la Civitella. Proiezione video "Mani che lavorano", a cura dell'Arch. Roberto Castrofino;

ore 17.00 Laboratorio Sfiato del Sole a cura della maestra di filo Maria Antonietta Capotosto, associazione "Le antiche arti", Scuola di Ricamo e Merletto Guardiagrele. Laboratorio di Tombolo a cura di Giuseppina di Valentino, Tocco da Casauria. Laboratorio di modellazione della creta a cura degli Artigiani di Pacentro.

Lunedì 6 gennaio: aperto 8.30/19.30.

Pescara Museo Casa Natale di Gabriele d'Annunzio Museo Casa natale di Gabriele d'Annunzio-corso Manthonè, 116 -La biglietteria chiude alle 19.00 www.casadannunzio.beniculturali.it - Biglietto intero 4 €, ridotto 2 €. Tel.085.60391.

Domenica 5 gennaio: entrata gratuita 8.30/19.30.

Lunedì 6 gennaio: aperto 8.30/19.30.

Mostra "Canti della Natura - Due generazioni di artisti e la terra d'Abruzzo" Sebastiano A. De Laurentiis e Luigi D'Alimonte. Fino al 6 gennaio 2020

Castiglione a Causaria (Pe) Abbazia San Clemente, www.sanclementeacasauria.beniculturali.it. Ultima entrata ore 13.00. Tel. 085.8885162 – 0864.32849 e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Ingresso gratuito.

Domenica 5 gennaio: aperto 9.00/13.00.

Lunedì 6 gennaio: aperto 9.00/13.00.