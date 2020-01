Fiera dell'Epifania, punte di 15mila persone in alcuni momenti della giornata. Biondi: "Rinnovata tradizione antica"

"Moltissimi, non solo aquilani, hanno affollato le vie del centro, rinnovando una tradizione antica ma in grado di appassionare ancora".

È il commento del sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, all'indomani della 72esima edizione della Fiera dell'Epifania. "Un fiume di gente, con punte di 15mila persone in alcuni tratti della giornata. I posti assegnati agli espositori, a fronte di 459 domande, sono stati 326. Buona è stata anche la risposta all'iniziativa con cui è stata garantita la sosta gratuita al megaparcheggio, che ha fatto registrare il passaggio e la sosta di circa 1000 vetture. Il servizio di bus navetta ha funzionato ininterrottamente, servendo sia gli utenti del terminal bus Natali sia quelli del parcheggio del tribunale, di recente ampliato, dalla mattina alla sera".

La fiera si è svolta in maniera ordinata e tutto è andato secondo le aspettative "grazie all'impegno degli organizzatori della Fiva, alla Prefettura, alla Questura e a tutti gli sforzi messi in campo per supportare la manifestazione. Il Comune ha mobilitato 20 operai e addetti al megaparcheggio, i dipendenti del Suap, 50 agenti di Polizia municipale che insieme al personale delle Forze dell'ordine e ai 50 esterni del servizio sicurezza hanno garantito la tranquillità di avventori e operatori. Abbiamo garantito la copertura del servizio per più di 24 ore ininterrotte, dalle 20 del 4 gennaio alle 23 del 5. A tutti va il ringraziamento per aver messo a disposizione della comunità competenza e professionalità", conclude il primo cittadino.