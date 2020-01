Orchestra Sinfonica Abruzzese: doppio appuntamento nel week end

Riparte con un appuntamento di grande classe e interesse la 45° Stagione concertistica dell’Isa nel 2020 con l’Ensemble di fiati dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese. Torna sul podio l’ottimo Giampaolo Pretto, solista ospite il violinista Gabriele Pieranunzi.

Due gli appuntamenti: sabato 11 gennaio alle 18 sul palco del Ridotto Comunale “V. Antonellini” e domenica 12 alle 18 ad Atri, Teatro Comunale.

Il programma riserva sorprese con due brani di grande spessore come il concerto per violino e orchestra di fiati di Kurt Weill e la Suite in si bemolle maggiore op. 4 per 13 strumenti a fiato di Richard Strauss. Una scelta musicale che, attraverso due opere composte a distanza di quarant’anni l’una dall’altra a cavallo fra Ottocento e Novecento, racconta brillantemente il passaggio da una musica classicheggiante, come quella di uno Strauss appena ventenne ma già capace di grande abilità compositiva, a un’atmosfera musicale “innovativa” testimoniata dal Concerto di Weill che, avvicinandosi all’espressionismo musicale, offre una tavolozza sonora originale e inedita.

Musicisti di altissimo spessore accompagneranno la produzione: il direttore Giampaolo Pretto e il violinista solista Gabriele Pieranunzi. Il primo è da qualche anno presenza fissa nei cartelloni dell’Isa, sia come flautista (è primo flauto dell' Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai) che come direttore, attività alla quale si dedica con successo da oltre 10 anni dirigendo decine di produzioni sinfoniche dal podio di numerose compagini, con alcune delle quali ha instaurato un rapporto artistico di felice assiduità, come nel caso dell’Osa.

Mancava invece da anni dal palco dell’Osa Gabriele Pieranunzi, violinista dalla carriera internazionale, che con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese ha debuttato quasi ventenne nel 1986 dopo la vittoria al Concorso G. B. Viotti di Vercelli cui seguì un tour con l’Osa. Sua la copertina dello scorso marzo della rivista Amadeus con la pubblicazione del relativo cd con opere di E. Chausson, progetto collegato ad una tournée che lo vede ancora impegnato e con la quale suonerà in Italia, America e Cina.

Le parole del direttore artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, Ettore Pellegrino: “Cominciamo l’anno con una produzione che vede impegnata solo una parte della nostra orchestra, quella degli strumenti a fiato. È un’occasione che offriamo ogni anno al pubblico che può conoscere meglio i nostri musicisti, osservandoli in una formazione da camera e ascoltandoli in brani in cui sono più esposti, con sonorità che si discostano da quelle tipiche dell’orchestra. Con loro si esibiranno un direttore e un solista di grande bravura che sapranno regalarci due grandi serate all’Aquila e ad Atri. A questo programma ne seguirà poi uno la prossima settimana di cui saranno protagonisti gli archi della nostra orchestra. In quell’occasione avrò il piacere di esibirmi in qualità di solista e direttore e dividerò il palco con i miei colleghi in un mini tour che toccherà oltre all’Aquila anche Tortoreto, Atri ed Avezzano” conclude il violinista.