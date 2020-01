L'Aquila, circolo didattico Amiternum: a gennaio al via open day e scuole aperte

Nel mese di gennaio il circolo didattico Amiternum dell’Aquila organizza, in tutti i plessi delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, open day e giornate di “scuole aperte al territorio” per supportare e informare i genitori sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021.

“Le famiglie” si legge in una nota “insieme alle bambine ed ai bambini che a settembre inizieranno il loro nuovo percorso, saranno accolti dalle insegnanti per visitare le strutture, gli ambienti di apprendimento e conoscere l’offerta formativa”.

“Durante gli open day e le giornate di scuole aperte, i docenti accompagneranno le famiglie in un percorso di attività che rappresentano l’identità della Scuola attraverso i laboratori di musica, robotica e coding, biblioteca, lingua inglese, scienze, scacchi e ludico sportivi”.

La dirigente Gabriella Liberatore sarà presente e disposizione per incontri e colloqui con i genitori.

Di seguito, giornate e orari di apertura:

- Mariele Ventre in via Ficara, il 13 -14 e 17 gennaio dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00 e sabato 18 dalle 15,30 alle 18,30;

- Santa Barbara e San Sisto, in via Antica Arischia, il 13, 15 e 17 gennaio dalle ore 10,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,00 e sabato 18 dalle 10,30 alle 12,30;

- Celestino V, in via Aldo Moro, il 13, 15 e 17 gennaio dalle ore 11,00 alle 13,00 e mercoledì 15 dalle 16,00 alle 18,00;

- Coppito Buccio di Ranallo, in via Madonna delle Grazie, il 13, 15 e 17 gennaio dalle 11,00 alle 13,00 e venerdì 17 dalle 16,00 alle 18,00;

Arischia Ten. C. Taranta, in via Pizzoli, il 13 e 14 gennaio dalle 14,30 alle 16,00 e venerdì 17 dalle 16,00 alle 18,00.

Tutte le scuole dell’ infanzia: Arischia in via Pizzoli, Cansatessa in via Antica Arischia, Collodi in via Aldo Moro, Coppito in via Madonna delle Grazie, Montessori in via della Fonte e Pettino in via Ficara, potranno essere visitate nei seguenti giorni: 13,15 e 17 gennaio dalle 10,00 alle 12,00 e sabato 18 dalle 9,30 alle 12,30.