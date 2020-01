L'Aquila: open day per scoprire l'offerta formativa del convitto nazionale Cotugno e dei licei annessi

Si sono aperte il 7 e termineranno il 31 gennaio le iscrizioni alla scuola superiore.

Per questo, il convitto nazionale Cotugno con i licei annessi continua a offrire la più ampia informazione sull'offerta formativa della scuola.

Oggi, 13 gennaio, dalle 16 alle 19 si svolgerà la seconda giornata di Open day, nei due dei plessi in cui la scuola è dislocata: il Musp dell'ex Dottrina Cristiana in via Madonna di Pettino per il Liceo Classico e il Classico Internazionale, e il Musp dell'ex Micarelli in via Ficara per gli indirizzi Linguistico, Scienze Umane, Economico sociale, Musicale e coreutico, Convitto.

Il Liceo musicale effettuerà un ulteriore incontro sabato18 gennaio dalle 16.30 alle 19.00, nella propria sede, il Musp in via Acquasanta, in modo da mostrare anche le aule speciali e l'attrezzatura didattica.

La ricca e varia offerta del Cotugno sarà illustrata anche con l'apporto di studentesse e studenti che già lo frequentano e che animeranno gli open day con piccole performances, canzoni, illustrazione di esperimenti.

Tra le novità da segnalare quest'anno, le opportunità offerte dal Convitto, dove è possibile iscriversi, oltre che come convittori, usufruendo dell'alloggio, anche come semiconvittori. Il Convitto, solo maschile, consente agli studenti di fuori che frequentano le scuole cittadine di usufruire dell'alloggio in camere doppie, di tutti i pasti preparati da cuochi professionisti, dell'offerta formativa pomeridiana garantita da educatori. L'iscrizione come semiconvittori, aperta a ragazze e ragazzi, offre la possibilità di fruire della mensa per il pranzo e la merenda, l'assistenza nello studio individuale con il supporto di personale docente, attività di socializzazione e relax. Una novità, quella del semiconvitto, nata per dare concrete risposte alle molteplici esigenze dell'utenza e delle famiglie.

L'ultimo open day si svolgerà domenica 26 gennaio dalle 10 alle 13.