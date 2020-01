Polarville: il 16 gennaio la presentazione di 'Soul to soul' con l'autore Alberto Castelli

Verrà presentato giovedì 16 gennaio alle 18:30, presso la libreria Polarville, il libro "Soul to soul. Storia di musica vera" (ed. Chinaski, 2019) di Alberto Castelli che dialogherà con il giornalista Roberto Ciuffini.

Castelli - tra i maggiori conoscitori della black music in Italia - ci porta per mano in un viaggio nel tempo attraverso città come Chicago, New York, Philadelphia, Memphis, Detroit, Londra, Kingston per celebrare, con il ritmo di un programma radiofonico, stili, artisti, canzoni e album diventati classici della musica 'african american'. Un racconto appassionato e corale nel cuore della black music contemporanea, dal jazz al blues, dal gospel al rhythm'n'blues, dal soul classico degli anni sessanta alla stagione funk del decennio successivo.

Dallo ska al rocksteady al reggae, al dub, all'hip hop. Una collezione di ritratti di artisti come Otis Redding, Bob Marley, Quincy Jones, Michael Jackson, Al Green, Anita Baker, Prince, e campioni dello sport, quali Kareem Abdul-Jabbar, Muhammad Ali e tanti altri; una sorta di diario dell'educazione sentimentale per una passione diventata professione attraverso luoghi, incontri, interviste - alcune pubblicate per la prima volta - amicizie.

L'omaggio definitivo a una musica che ha saputo sprigionare e trasmettere rabbia e sensualità, gioia e dolore, orgoglio e passione. Un patrimonio da rispettare. Un suono universale che è diventato la colonna sonora per generazioni diverse. Perché, come cantava Bob Marley una delle cose belle della musica, è che quando ti colpisce, tu non senti dolore.

L’AUTORE

Alberto Castelli, classe 1961, storico conduttore di Stereonotte e altri programmi di Radio Rai (Radio 1-2-3) ha collaborato anche con Radio Norba, Radio Kiss Kiss, Italia Radio, RTSI, Radio Capital, Radio Rock; ha diretto Radio Centro Suono, Radio Città Futura e Kataweb Radio.

Ha scritto di musica per Il Mucchio Selvaggio, Fare Musica, Rockstar, Musica di Repubblica, Blow Up, Liberazione, XL.

E’ stato consulente per il Gruppo Editoriale L’Espresso e per il Rototom European Reggae Festival, per il quale ha diretto il “Sunny” e ideato la “Reggae University”.

Ha fondato etichette discografiche e ha lavorato come manager e produttore. Ha diretto i magazine Superfly e Taxi Driver. Ha diretto collane di libri per Stampa Alternativa / Nuovi Equlibri (Sconcerto) e VoloLibero Edizioni (Soul Books).

Ha pubblicato i libri Soul People. Ritratti della musica nera (2004), e con Maria Carla Gullotta, Africa Unite – Il sogno di Bob Marley, dal quale ha tratto il reading “Ho sognato Bob Marley, e Otis Redding. La musica è viva” (2016). Da diversi anni tiene reading, storytelling show e corsi di tecnica radiofonica in giro per l’Italia.

Possiede con un certo orgoglio una bicicletta da corsa Bianchi del 1973 e un impianto stereofonico di qualità. Continua a compare 33 e 45 giri (soprattutto di rocksteady e soprattutto della Studio One).