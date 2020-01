Univaq, riparte la stagione invernale dei 'Mercoledì della Cultura'

Mercoledì 15 gennaio alle ore 18,15 prenderà avvio la stagione invernale dei Mercoledì della cultura. La divulgazione presso i cittadini del sapere e dei risultati della ricerca è un momento importante dell’attività universitaria. Per dare una nuova opportunità affinché la cittadinanza possa incontrare e dialogare con studiosi e ricercatori, l’Ateneo aquilano propone I mercoledì della cultura, presso l’osteria “Pantasima” (Via Garibaldi 55).

A partire dalla formula del caffè culturale, s’illustreranno in forma divulgativa questioni, opere e idee legate alla ricerca universitaria; inoltre si racconteranno recenti eventi, scoperte, premi internazionali nei vari settori della cultura umanistica, scientifica e tecnologica. L’auspicio è di mettere al centro la cultura e la sua produzione in un linguaggio semplice ma non semplicistico, in un’atmosfera conviviale.

La dodicesima stagione dei Mercoledì della Cultura, nell’inverno 2020, vedrà gli interventi di: