Le pagine più belle di Gianni Rodari lette da Max Paiella: spettacolo all'Aquila il 18 gennaio

Sabato 18 gennaio, alle 21, all'Aquila, all'Auditorium del Parco si terrà lo spettacolo "Max Paiella legge Rodari", organizzato da Spazio Rimediato e associazione Brucaliffo, in collaborazione col Teatro Stabile d'Abruzzo, per le rassegne "TeatrAzione" e "Teatro a merenda".

L'evento, patrocinato dalla Fondazione Rodari, si svolge nell'ambito delle celebrazioni previste nel 2020 in occasione del centenario della nascita del maestro scrittore di Omegna, che sovvertì i canoni della letteratura per l'infanzia sottraendola al limbo di produzione minore e restituendola con costante ricerca e fantasia alla storia della letteratura e della pedagogia.

Lo spettacolo vedrà Max Paiella leggere alcune delle pagine più belle di Rodari: dalle mitiche favole al telefono alle filastrocche, dalle canzoni ai tanti perché.

Informazioni

Spettacolo adatto a tutte le età. Biglietti: intero (adulti) 10 euro, ridotto (bambini) 6 euro. Tessera annuale obbligatoria: 3 euro. Prenotazione necessaria, al 3280527856 o al 3406688091. Prevendite: libreria "Polarville" (L'Aquila, via Castello, 49, tel.0862 65657).