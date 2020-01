L'Aquila: al via corso gratuito in enogastronomia e valorizzazione della cucina regionale

Si apre a L'Aquila una nuova opportunità di alta formazione per i disoccupati senza limiti di età, che in possesso di diploma di scuola media superiore di indirizzo alberghiero, vogliono ottenere la qualificazione di "Tecnico esperto in enogastronomia e valorizzazione della cucina regionale", sfruttando così l'opportunità offerta dalla Regione Abruzzo a seguito del bando pubblico finanziato nell'ambito dell'FSE 2014-2020.

Il corso di qualificazione professionale è infatti interamente a titolo gratuito e intende formare un numero massimo di 15 allievi, attraverso l'acquisizione della nuova figura professionale presente sul catalogo regionale.

La durata complessiva è di 600 ore di formazione, a cui si aggiungono 6 mesi di tirocinio extracurriculare retribuito (600€/mese) da svolgersi presso strutture ricettive di eccellenza presenti sul territorio.

"L'enogastronomo esperto nella valorizzazione della cucina regionale è un professionista in grado di sostenere la promozione turistica del territorio attraverso la conoscenza e l'impiego delle risorse alimentari locali. La sua attività è orientata alla rivalutazione ed alla rivisitazione della tradizione gastronomica locale, anche attraverso la ricerca di soluzioni innovative e la creazione di esperienze di gusto uniche. Identifica ed attua interventi rivolti ad integrare l'offerta ristorativa nelle filiere alimentari del proprio territorio, valorizzando le eccellenze e le tipicità e favorendo lo sviluppo di modalità stabili di approvvigionamento, relazione e promozione." (Determinazione Dirigenziale N. 58/DPG009 (03-04-2019).

Un'edizione del corso gratuito si svolgerà anche a L'Aquila e avrà inizio nel mese di febbraio 2020 presso IN-FORMA E-Learning School, Ente di formazione accreditato dal 2004 alla Regione Abruzzo e presente dal 2017 nella città de L'Aquila in Viale della Croce Rossa, 237.

La direttrice della scuola Antonietta Verzilli afferma: "Anche nella città de L'Aquila abbiamo voluto puntare su un corso turistico/alberghiero finalizzato a valorizzare il territorio, replicando le molteplici iniziative turistiche già organizzate presso la nostra sede di Tortoreto. Una cospicua rete formata da professionisti e strutture turistico-alberghiere locali hanno dimostrato interesse e sono già partner del progetto in modo da assicurare così la massima qualità formativa, e una concreta opportunità di inserimento sul lavoro agli allievi che seguiranno il corso di formazione".

"Vogliamo essere parte attiva in questa fase di ripresa del nostro territorio, valorizzando le risorse e le tradizioni locali", conclude Verzilli.