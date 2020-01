Arte: alla libreria Polarville la mostra "Nove dollari e qualche spiccio" di Piotr Hanzelewicz

La libreria Polarville col supporto dell'associazione culturale Opus, ospita 9 lavori (+ 1) di Piotr Hanzelewicz, di un progetto più ampio sulla cartamoneta statunitense, interamente prodotto dalla galleria romana Rosso20sette nel 2019.

La mostra "Nove dollari e qualche spiccio", che sarà presentata da Emiliano Dante mercoledì 15 alle ore 18.30, è l'ultima tappa di un percorso sul denaro che Hanzelewicz porta avanti dal 2013 e segue in linea diretta, con un netto rovesciamento di pesi, la mostra personale “One hundred bucks and few cents” (Galleria Rosso20sette arte contemporanea, Roma, marzo 2019) a cura di Fabio De Chirico e Giuseppe Capparelli, con un testo in catalogo di Edoardo Marcenaro. In mostra 9 delle 100 opere realizzate con banconote di dollari ed opere su carta realizzate con monete da un centesimo di euro.

Piotr Hanzelewicz (Polonia, 1978) vive in Italia. Ha fatto esperienze diverse fra loro, studi, lavori. Ama il termine cosa/cose. Non ha un approccio scientifico ma si attesta su una curiosità utile a creare collegamenti tra discipline diverse, talvolta lontane fra loro. Questa è la griglia di partenza. Poi c'è tutto il resto, insomma, poi ci sono le cose. Nota curiosa: è nato lo stesso giorno in cui è morto Paolo VI, pertanto non è sbagliato affermare che uno come Piotr Hanzelewicz nasce ogni morte di papa.

La mostra sarà visitabile fino al 5 febbraio 2020.

Mostre personali

2019 – "One hundred bucks and few cents" Galleria Rosso27 (Roma) a cura di Fabio de Chirico e Giuseppe Capparelli con testo in catalogo di Edoardo Marcenaro // 2018 – "Estemporanea > Play" doppia personale con Davide Serpetti allenata da Luigi Antonio Presicce – Centro per l'Arte Contemporanea Trebisonda (PG) // 2017 – "Meanwhile-regardless (tautology and a tale) - 139ARTSPACE South Greenwich London (UK) // "Con cura" 16 Civico (Pe) a cura di Silvia Moretta // “Per aquam ad astra - amaryllis”– Curva Pura (Roma) a cura di Michela Becchis // 2016 – “Cose pronte da non usare”– con Gianni Colangelo MAD – Asilo Occupato (AQ) a cura di Opus // 2015 – “Piccole cose di poco conto (studi)”– Polarville (AQ) // 2014 – “Sotto le stelle” (Ventinovegiorni) – Spazio Menexa – Roma – testo critico di Paolo Aita // “All’ombra del pavone” – Biblioteca del Senato – Roma a cura di Michela Becchis // 2013 – “Opus fragile” – Palazzetto dei Nobili/Oratorio di S.Giuseppe dei Minimi – (AQ) a cura di Antonella Muzi // “Laborioso laborioso laborioso” – Istituto Polacco di Roma a cura di Franco Speroni con testi in catalogo di Alberto Abruzzese e Michela Becchis // 2012 – “Melancholia” – Casa studio dell’artista – prove pubbliche – Tornimparte (AQ) // “L’inquilino lascia il terzo piano” – Calaluna – S.Vito Chietino (CH) a cura di Nico Mangifesta // 2011 – “L’inquilino del terzo piano” – Museolaboratorio – Città S. Angelo (PE) a cura di Enzo de Leonibus con testi di Teresa Macrì e Marco Patricelli //



Selezione mostre collettive

2019 - "Les Uns et Les Autres. A recomposed Bolero" Primopiano home photogallery (NA) a cura di Antonio Maiorino Marrazzo // - "Semi" Varco Labile (AQ) // - "Under construction" Mu.sp.a.c. (AQ) a cura di Martina Sconci // - "Specchio riflesso" Varco Labile (AQ) // - "Geografico - Border Crossing" la dimora di Oz (PA) a cura di Lori Adragna // - "Art is Money-Money is Art" East Village Art View - New York (USA) a cura di Edoardo Marcenaro // - "Materia prima" - Palazzo Aliprandini Laifenthurn – Livo (TN) a cura di Michela Becchis // "Vuoto fertile" residenza Bridge Art con Simone Cametti a cura di Lori Adragna e Valeria Valenza, Noto (SR) // 2018 – "Accademia dell'immobilità" Palazzo Pretorio (PO) mostra di performance di Luigi Antonio Presicce // "Apulia Land Art Festival" – Casa Rossa di Alberobello (BA) a cura di Carlo Palmisano e Giuseppe Capparelli //"Spazi Aperti" Accademia di Romania (Roma) a cura di Andrada Catavei // "Art is money – money is art" Galleria Rosso27 (Roma) a cura di Edoardo Marcenaro // 2017 – "Face to face" – ex carcere di Montefiascone (VT) a cura di Giorgio de Finis // “Happening! 2” – Antiquarium Metaponto e Marina di Ginosa (TA) // “Confusioni” – Auditorium Diocleziano – Lanciano (CH) // “TRENTA3” – Galleria Rosso27 (Roma) testo critico di E. Marcenaro // “Piccole cose di poco conto” – Fondamenta - INSIDEART (Roma) a cura di 11HellHeaven // 2016 “Eroina all’Asilo” – Asilo Occupato (AQ) // “Galleria Corso Ovidio” – a cura di MAW – Sulmona (AQ) // “No_Place .03” – Premio Suzzara (MN) // “Mezza Galera” – a cura di Giorgio de Finis – Montefiascone (VT) // “Abruzzo Contemporaneo” – a cura di B.Birindelli e L. di Rocco – Penne (PE) // “No_Place .02” – Castello di Fombio (PC) // “Da D’An” a cura di C. Ciampoli e L. Zappacosta (PE) // “Methamorphosis – Beyond the shape” a cura di R. di Giannantonio (MAW – Sulmona, AURUM – Pescara) // “Still (life)” – Asilo Occupato (AQ) // 2015 “Siam come le lucciole” – Palazzo Gromo Losa a cura di S. Gavioli e Bi-Box Art – Biella (TO) // “Exagon” – Asilo Occupato (AQ) // “Portafortuna” – Spazio Varco (AQ) // “TrY (Trebisonda route Spazio Y)” – Centro per l’Arte Contemporanea Trebisonda – (PG) // “Bo_Cs Art” a cura di A. D’Ambruoso (CS) // XVIII Biennale di Penne e Nocciano – a cura di A. Zimarino e M. Lolli – Mamec (PE) // “Naked lights” – Teatro Tordinona – Roma a – cura di P.L.M. Pacentini e L. Palmieri // “Serci” intervento per “Arte in Caserma” – Area Metro Pietralata – Roma – a cura di M. Becchis // “Off Site Art” – Art Bridge – progetto di arte pubblica (AQ) // “INCODEC. Ricerche regionali di video arte.” a cura di Inangolo, selezione M. Sconci – MuSpAC – (AQ) // 2014 – “Portafortuna” – Spazio Y – Quadraro – Roma // “Artsiders” – Galleria Nazionale dell’Umbria – (PG) a cura di F. De Chirico e M. Mattioli // “Feeling” – Studio Candeloro, Casoli (CH) // “Quasi un euro” – Artefiera (BO) – stand MU6 – a cura di G. Galli // 2013 – “Cena d’Artista” – 2011Store (AQ) // 2012 – “Premio Terna 04” (selezione) // “Tempo riflesso” rassegna video – a cura di C. Nannicola (AQ) // 2011 – ”Oltre Roma” – CIAC castello Colonna Genazzano (Roma) a cura di C.L. Pisano // ”Timely” – Kuhturm, Leipzig (D) – (selezione W. Kun) // 2010 – “Premio Terna 03” (selezione) // “Premio Razzano” – Museo ARCOS – Benevento // “Annotazioni contemporanee” – Museolaboratorio ex manifattura tabacchi – Città S. Angelo (PE) a cura di A. Pugliese // “Officine dell’Umbria” – Lucarini Contemporary – Trevi (PG) a cura di M. Predicatori e M. Coccia // 2009 – “Fresh Paint” – Aratro Università degli studi del Molise (CB) a cura di L. Canova // “Godart 2009” Museolaboratorio ex manifattura tabacchi – Città S. Angelo (PE) a cura di E. de Leonibus // “Usine de Reve” – 26cc Gallery – ROMA a cura di S. Vedovotto e C. Casorati // 2008 – “Versus XIV” – Velan Gallery – (TO) a cura di F. Referza // “XIII Biennale di Arte Sacra” – Fondazione Stauros – (TE) // “Eat. It” – Castelbasso – (TE) a cura di F. Referza // 2007 – “Tanathos” – Primo Piano Home Photo Gallery (NA) // “Under 30” – Galleria BLUorg (BA) // “Cantiere Videoarte” – casa di Giotto, Vicchio (FI) a cura di F. Strigoli, artista turor Tessa M. Den Uyl // “Etnorami” WS con Enzo Umbaca a cura di T. Macrì (ABA – AQ) // 2006 – Premio Microgalleria (Accademia Belle Arti L’Aquila) testo in catalogo di L. Farulli // Triennale internazionale dei giovani artisti – Marmara Universitat – Kadikoy – Istanbul (Turchia) // “Waypoints” – Loreto Aprutino (PE) a cura di M. Scuderi // “L’ozio” WS con Gulsun Karamustafa a cura di T. Macrì (ABA – AQ) // 2005 – “Premio Nazionale delle Arti” (Roma) //

Selezione mostre curate

2019 – "Saligia" personale di Arianna Bonamore, 16 Civico (PE) // 2017 – "1222 – progetto per un atlante" – personale di Sara Davidovics, Galleria Carlo Gallerati (Roma) // “209949 ᶢ℮” – personale di Riccardo Chiodi, curata con Silvia Moretta, 16 Civico (PE) // 2016 – “Una mostra chiamata desiderio” – Asilo Occupato (AQ)// 2012 – “Introspecto” – personale di M. D’Oltremare MusAA, Lanciano (CH) // “Omaggio a Opałka 1965/1-∞” Auditorium Diocleziano – (Con)fusioni, Lanciano (CH) //

piotrhanzelewicz.wordpress.com