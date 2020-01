L'Aquila, incontro con la poetessa Maria Grazia Calandrone

Sabato 18 gennaio, alle ore 18, la poetessa Maria Grazia Calandrone incontrerà i lettori nella libreria Mondadori/Maccarone in via Savinio (piazzale Trony) per la presentazione del suo nuovo libro Il giardino della gioia edito da Mondadori.

L’incontro sarà moderato da Sonia Ciuffetelli, che ha curato l’evento in qualità di presidente dell’associazione culturale Le Muse Ritrovate.

“La conversazione” si legge in una nota dell’associazione “si baserà sui principali temi della poetica espressa nel nuovo libro di Maria Grazia Calandrone. Per chi vuole avvicinarsi alla poesia contemporanea sarà un’opportunità per conoscere da vicino la straordinaria poetessa romana, per ascoltare i versi dalla sua viva voce, per parlare della sua militanza poetica e dell’utilità della poesia. È la seconda volta che le Muse Ritrovate invitano in città la poetessa per un incontro con il pubblico”.

Maria Grazia Calandrone è autrice e conduttrice Rai, divulga la poesia dei grandi maestri su Rai Radio 3 in programmi come Alfabetiere Poesia, scrive per il Corriere della Sera. Poeta, giornalista, drammaturga, tiene laboratori di poesia nelle carceri e nelle scuole. Divulgatrice, attenta ai temi sociali e civili, ci propone una poesia a tratti lirica a tratti prosaica, sempre vivida e convincente, radicata nella materia e nei sensi.

Le opere di Maria Grazia Calandrone sono state tradotte in diverse lingue.