"Camminando L'Aquila": riprendono le passeggiate di CulturAQuila alla scoperta delle bellezze del territorio

CulturAQuila, neonata associazione di promozione sociale costituitasi all’interno delle Acli L’Aquila, ha annunciato il programma degli appuntamenti del 2020.

Nata nel luglio dello scorso anno, ma con alle spalle due anni di eventi, CulturAQuila intende riproporre e proseguire il ciclo di passeggiate che porta il nome di Camminando L’Aquila, passeggiate tematiche guidate dal giovane professore e storico, nonché vice-presidente di CulturAQuila Alessandro Ciuffetelli.

“Camminando L’Aquila e CulturAQuila sono nate per gioco”, spiega il presidente dell’associazione Luisa Di Fabio, “ma ci hanno coinvolto sempre più non solo perché noi ideatori per primi abbiamo scoperto o ritrovato tesori che avevamo dimenticato di avere, ma anche perché abbiamo riscontrato un interesse sempre maggiore da parte degli aquilani nel voler tornare a rivivere la propria città e nel modo più semplice possibile, cioè camminarla”.

“La storia dell’Aquila e del suo territorio è piena di avvenimenti, episodi, leggende, personaggi celebri che qui si sono fermati”, continua Di Fabio, “intreccia la storia nazionale, quella con S maiuscola ed è proprio questo lo scopo delle passeggiate perché sono le sue vie, finalmente ripercorribili, con quei nomi così caratteristici e veri, a raccontarcela”.

Oltre alle passeggiate dentro le mura, CulturAQuila ha in programma, per il 2020, anche uscite extra moenia, come già accaduto nell’autunno scorso quando il gruppo ha visitato l’Abbazia di Santa Lucia a Rocca di Cambio e la Chiesa di Santa Maria ad Cryptas a Fossa.

“Camminando L’Aquila sta diventando un libro attraverso il quale i lettori saranno trasportati nei percorsi che abbiamo realmente fatto”, spiega Di Fabio, “e in cantiere ci sono una serie di video che permetteranno a chiunque vorrà di seguire gli itinerari e scoprire la storia della nostra splendida città”.

Questo il calendario delle passeggiate (potrebbe subire variazioni nel corso dei mesi):

- Passeggiando nel giorno della Candelora dell'anno 1703: domenica 2 febbraio ore 15

- Le leggende dell'Aquila e dell'Abruzzo: domenica 22 marzo ore 15

- L’Aquila, i templari e Gerusalemme: sabato 18 aprile ore 15

- Inseguendo Braccio da Montone: domenica 31 maggio ore 15

- L'Aquila e le Vie dell’acqua: domenica 7 giugno ore 15

- Camminando lungo il XIX secolo: sabato 4 luglio ore 18

- Le Vie del commercio: mestieri e arti a L'Aquila: domenica 26 luglio ore 18

- Alla scoperta dei Quarti di fondazione: domenica 2 agosto 0re 18

- San Bernardino, Celestino V e la Perdonanza: domenica 9 agosto ore 18

- All'ombra delle antiche mura della città: domenica 6 settembre ore 17

- L'Aquila e le Vie del potere: domenica 13 settembre ore 17

- L’aquila nei suoi gioielli architettonici:domenica 11 ottobre orario da definire

- Affacciati sui belvedere della città: domenica 8 novembre ore 11

È possibile partecipare agli eventi di CulturAQuila diventando soci dell’associazione.

Per informazioni contattare il numero 3406698639, mettere un like alla pagina Facebook di CulturAQuila o scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .