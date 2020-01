L'Aquila, il 18 gennaio l'evento "Mamma e papà, leggete con me" alla biblioteca Tommasi

Sabato 18 gennaio alle 10:30, nella sala conferenze della Biblioteca regionale "Salvatore Tommasi" dell'Aquila, in via Niccolò Copernico (Bazzano) si terrà l'evento "Mamma e papà, leggete con me!", nell'ambito del programma nazionale 'Nati per Leggere' che promuove la lettura in famiglia ai bambini sin dalla nascita.

Si tratta di una bella opportunità per la nostra città di creare una nuova realtà e una fitta rete di collaborazione tra servizi socio - sanitari, educativi e culturali che potranno integrare le loro competenze e risorse a beneficio del comune obiettivo di promuovere il benessere dei bambini e delle loro famiglie.

All'evento presenzieranno il Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali della Regione Abruzzo, Giancarlo Zappacosta, e le autorità dell’Amministrazione Regionale. A seguire, gli interventi di Nadia Guaridiano, bibliotecaria e referente regionale 'Nati per Leggere' per AIB Abruzzo Neuroscienze dello sviluppo; Domenico Cappellucci, pediatra e referente regionale NpL per ACP; Fiorella Paone, formatrice Volontari NpL a L’Aquila; Martina Corsi, libraia di 'Stella degli Elfi', libreria del circuito 'Nati per leggere'.

'Nati per Leggere' è promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus. Il programma è attivo su tutto il territorio nazionale con circa 800 progetti locali che coinvolgono più di 2000 comuni italiani. I progetti locali sono promossi da bibliotecari, pediatri, educatori, enti pubblici, associazioni culturali e di volontariato. Dal 1999, 'Nati per Leggere' ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa continuità ai bambini ha una positiva influenza sul loro sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

La lettura di relazione 'Nati per Leggere' diffonde la lettura "a bassa voce"; la voce di un genitore che legge crea un legame solido e sicuro con il bambino che ascolta. Attraverso le parole dei libri la relazione si intensifica, essi entrano in contatto e in sintonia grazie al filo invisibile delle storie e alla magia della voce. È questo il cuore di Nati per Leggere, fornire ai genitori gli strumenti per consolidare un legame indissolubile con il proprio bambino.