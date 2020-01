Festival degli Incontri: dopo le polemiche, la direttrice artistica Silvia Barbagallo all'Aquila con Zerocalcare e Donatella Di Pietrantonio

Dopo le polemiche sul Festival degli Incontri, che si sarebbe dovuto tenere nel mese di ottobre, la direttrice artistica Silvia Barbagallo sarà all'Aquila con Zerocalcare, Donatella Di Pietrantonio e altri ospiti che avrebbero dovuto far parte del cartellone dell'evento finanziato dal Mibact con uno stanziamento straordinario di 700mila euro a valere sui fondi destinati al decennale.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 22 gennaio, alle ore 18:30, presso la sala conferenze della Libreria Colacchi in corso Vittorio Emanuele 5.

Silvia Barbagallo, direttrice artistica del Festival già designata in giugno come responsabile editoriale della manifestazione, ha deciso di rispondere all’invito che le era stato rivolto da un gruppo di cittadini aquilani a seguito dello strappo con il Comune dell’Aquila che aveva portato alla cancellazione dell'evento.

Insieme a lei ci sarà il fumettista Zerocalcare, l’artista che il sindaco Pierluigi Biondi aveva detto di non volere all'Aquila e che sceglie di tornare in città per questa particolare occasione, la scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio, Annalisa De Simone, già presidente del Teatro stabile d'Abruzzo e ideatrice del format, e altre personalità della cultura nazionale.

L'invito a Barbagallo era stato inoltrato in ottobre con una raccolta firme, avviata nel giorno in cui si sarebbe dovuta inaugurare la manifestazione da un gruppo di cittadini aquilani che avevano chiesto si facesse chiarezza su quanto accaduto con l'intenzione di alimentare un dibattito a più voci, e più ampio, sulla cultura in città.

"Non intendiamo alimentare ulteriori contrapposizioni - avevavo chiarito i cittadini, firme note e non - tuttavia non possiamo restare indifferenti rispetto a ciò che è accaduto, nostro malgrado. Come si è potuti arrivare a questo punto? Come è stato possibile trasformare un evento immaginato per L’Aquila e il ‘suo’ decennale in un momento così lacerante per il tessuto comunitario della città? È per rispondere a queste ed altre domande che abbiamo ritenuto giusto invitare a L’Aquila la direttrice artistica della manifestazione, Silvia Barbagallo, per capire che evento si era immaginato, con quale spirito e con quali finalità, e che contributo avrebbe potuto portare alla città". Una discussione a più voci "che, ci auguriamo, possa aprire anche ad un confronto allargato sulla cultura in città, sui fondi stanziati in questi anni e sulla loro ricaduta sul territorio, sull’industria culturale come possibile volano di rilancio economico oltre che sociale".

L'invito è stato raccolto.