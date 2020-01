Pescara: fiaccolata per chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni

Sabato 25 gennaio 2020, dalle 19:15, gli attivisti e le attiviste del gruppo Amnesty International Pescara-Chieti si ritroveranno in piazza Leopoldo Muzii per tenere viva la memoria del giovane Giulio Regeni e proseguire nella battaglia per la ricerca della verità sugli accadimenti che lo hanno visto vittima.

La mobilitazione avverrà in concerto con altre pizze d’Italia e alle 19:41, all’ora dell’ultimo messaggio inviato dal giovane ricercatore, saranno accese le fiaccole e verrà osservato un minuto di silenzio.

In questi quattro anni abbiamo continuato giorno dopo giorno a chiedere la verità con iniziative in ogni parte del paese. Continueremo fino a quando ci sarà una verità giudiziaria che coincida con quella storica, che attesti quel "delitto di stato", ne accerti le responsabilità individuali e le collochi lungo una precisa catena di comando.