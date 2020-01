Pietre d'inciampo in ricordo di Annina e Luigi Santomarrone: dal Comune nessuna risposta

Un flash mob per sollecitare l'amministrazione comunale a dare il via libera all'apposizione di due pietre d'inciampo in ricordo dei fratelli Annina e Luigi Santomarrone, che nel corso della II guerra mondiale si prodigarono per salvare e proteggere ex prigionieri inglesi

A promuovere l'iniziativa, che si terrà il prossimo 27 gennaio, Giorno della Memoria, è l'associazione Annina Santomarrone, che da oltre un anno attende dal Comune l'autorizzazione per la posa delle pietre.

"Da più di un anno - scrive l'associazione in una nota - la nostra associazione sta lavorando per riuscire a conseguire il traguardo dell'apposizione di due pietre d'inciampo ai fratelli Annina e Luigi Santomarrone, - nella nostra dopo città ne esiste una sola intestata al commerciante ebreo Giulio Dalla Pergola nel 2012 – deportati rispettivamente a Ravensbruk e Dachau, da dove non avrebbero fatto più ritorno, rei di aver ospitato nella loro abitazione a Roio prigionieri inglesi sottrattisi all'esercito nazista".

"Abbiamo a tal fine provveduto a sostanziare l'iniziativa della necessaria e preliminare ricerca storica sui fatti, sia attraverso riscontri documentali che testimonianze orali. Con Iasric, Anpi ed Anppia - prosegue la nota - abbiamo allertato da subito l'artista tedesco Gunter Demnig che provvede a depositare le pietre nel tessuto urbanistico e sociale delle città e l'amministrazione comunale perché predisponga una apposita delibera comunale di autorizzazione sul sito ove saranno istallate le pietre".

"Mentre da parte dell'artista c'è stata risposta positiva con la disponibilità ad inserire la nostra richiesta nell'elenco dei richiedenti a patto di corredare la domanda con l'autorizzazione del Comune per la concessione del suolo pubblico ove deporre le pietre, dal Comune dell'Aquila, dopo quasi un anno di trasmissione della nostra richiesta - sottolinea l'associazione - non è giunto alcun riscontro".

Al fine di stimolare l'attenzione dell'amministrazione comunale, l'associazione indice un flash mob in via della Liberazione, nei pressi del piazzale del fontanile, a Roio Piano, dimora dei fratelli Santomarrone all'epoca dei fatti, per il 27 gennaio, Giorno della memoria, alle ore 15,30.