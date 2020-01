Giornata della Memoria: “Cronache dalla Shoah – Filastrocche della nera luce”

In occasione della Giornata della Memoria, lunedì 27 gennaio, all’Auditorium del Parco, alle 19, la Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” propone, nell’ambito del cartellone concertistico: “Cronache dalla Shoah – Filastrocche della nera luce” spettacolo di Giuseppe Manfridi con la regia di Livio Galassi prodotto dal Teatro della Toscana con l’Associazione Teatro Zeta dell’Aquila, con il sostegno del Miur, Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione.

Un’esecuzione polifonica, un “canto recitato” a più voci e a più personaggi, che vede l’attore Manuele Morgese calarsi nei panni di più personaggi testimoni e narratori dei terribili e drammatici episodi legati alla Shoah. La voce dell’attore, attraverso le “filastrocche di nera luce”, si fonde alla musica della tromba di Fabrizio Bosso e del pianoforte di Julian Oliver Mazzariello. Lo spettacolo in forma di “breve lettura” ha debuttato, nella Giornata della Memoria, ad Auschwitz.

Così il regista Livio Galassi: “Tutto è stato detto, e tutto resta ancora da dire: esaurite le più atroci parole a descrivere l’orrore del più abominevole crimine che la storia ricordi, non esistono parole per comprenderne il recondito perché!… E come spiegare, come giustificare il complice silenzio di tutti? Doloroso e difficile è stato per l’autore immergersi in questo oceano di amarezza… Ma la luce della poesia è stata il faro che ha illuminato l’approdo. Una luce nera è il dolente ossimoro che si riverbera nella struggente scrittura, la quale sfiora appena i fatti e si dilata nello smarrimento esistenziale che da quei fatti scaturisce. Dolorosa e difficile l’impostazione registica. Può questa immane tragedia essere trattenuta in una struttura estetica? E quale? Quella con meno estetismi, ho pensato“.

Info: 0862.24262 – www.barattelli.it – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.