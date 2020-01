"Le emergenze globali e la sostenibilità come paradigma di sviluppo": convegno del Rotary club L'Aquila

Il Rotary club L’Aquila organizza un importante convegno dal titolo "Le emergenze globali e la sostenibilità come paradigma di sviluppo".

La giornata di studi, dedicata agli studenti delle classi quinte dell’I.I.I.S. A. D’Aosta e del Liceo Classico, si terrà all’Aquila venerdì 31 gennaio 2020 presso la Sala Ipogea del Consiglio Regionale a partire dalle ore 9,30.

Il Rotary Club L’Aquila con questa iniziativa intende sensibilizzare la comunità ed i giovani in particolare attraverso un forum e un concorso di idee rivolto agli studenti delle scuole superiori affinché il tema dello sviluppo sostenibile sia dibattuto e declinato dagli studenti stessi attraverso proposte pratiche e contributi personali da presentare successivamente alla comunità locale.

Le evoluzioni geopolitiche, i profondi sconvolgimenti climatici ed ambientali, il consumo incontrollato delle risorse e la conseguente pressione dell’inquinamento sugli ecosistemi stanno profondamente cambiando la sensibilità delle comunità sul concetto di consumo e sui paradigmi di sviluppo globale futuro. Per correggere il trend in atto e prevenire conseguenze irreparabili, per l’ecosistema in generale e per i popoli in particolare, è quindi fondamentale coinvolgere ogni livello della società, ed in particolare i giovani quali attori del futuro, sul modello di sviluppo che potrà essere sostenuto senza depauperare le risorse rinnovabili della nostra terra. Tale modello di sviluppo, sostenibile e duraturo, è imperativamente la scelta a cui dovranno adeguarsi le comunità internazionali, pur nelle differenti declinazioni fra aree del globo più o meno sviluppate, pena un declino irreversibile del nostro ecosistema già dal prossimo futuro.

Questo, nel dettaglio, il programma del seminario:

Ore 9,30: saluti delle autorità presenti e del Presidente del Rotary Club L’Aquila, Prof. Carlo Fonzi;

A seguire, interventi:

Dalle emergenze globali allo sviluppo sostenibile, Raffaele Marola , Rotary Club L’Aquila;

Dalle parole ai fatti per garantire un futuro a tutti, Massimo Casacchia;

, Rotary Club L’Aquila; Dalle parole ai fatti per garantire un futuro a tutti, Sviluppo sostenibile – sistemi energetici e problematiche, Prof. Carlo Villante , docente di tecnologie energetiche per la sostenibilità;

, docente di tecnologie energetiche per la sostenibilità; Sostenibilità economica e sociale, Ercole Cauti , Metron;

, Metron; Dall’ecologia dell’uomo all’ecologia dell’ambiente, Nicoletta Proietti, Rotarty Club L’Aquila.

Discussione

Conclusioni: Prof.sse Chiara Marola e Serenella Ottaviano.