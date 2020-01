"RAID Caterpillar" diventa un film: il 31 gennaio al GSSI la proiezione

Venerdì 31 gennaio, all’Aquila, alle 19, nella sala conferenze del Gran Sasso Science Institute (Viale Crispi, 7) , si terrà la prima proiezione di Raid Caterpillar. Il film, documentario che racconta RAID Caterpillar, format di arti contemporanee e cinema-live che per la sua sesta edizione si è svolto in diretta streaming all’Aquila domenica 8 settembre 2019.

“Questa edizione” si legge in una nota dell’associazione Off Site Art “curata da Alessandro Brighetti, si è voluta confrontare con la grande sfida di creare un percorso urbano rigenerato attraverso interventi effimeri e permanenti di arte pubblica, che connettessero il centro storico dell'Aquila alla prima periferia. Adesso "RAID Caterpillar. Il Film" ci racconterà l’esperienza dell’8 settembre in un film documentario di 65’’, guidandoci nell’affascinante processo creativo degli artisti che hanno prodotto le opere e dei registi che li hanno filmati. Un atto creativo, molteplice e diffuso, un arricchimento culturale ed estetico che si amalgama alla grande ed altrettanto diffusa opera di ricostruzione della città post-sisma. Il progetto è tra i 17 vincitori del premio “Creative Living Lab” II anno, 2019, indetto e promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana​ del MiBACT".

Off Site Art (OSA) è un’associazione no-profit fondata nel 2014 con l’obiettivo di portare l'arte negli spazi pubblici e in luoghi non convenzionali dell'Aquila post-terremoto.

“RAID Caterpillar” è stato realizzato in occasione del decennale dal terremoto ed è stato patrocinato dal Comune dell’Aquila, l’Accademia di Belle Arti L’Aquila, il Centro Sperimentale di Cinematografia, L’Aquila Film Festival, l’Ordine degli Architetti L’Aquila, L’Università dell’Aquila e il MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo.

Evento gratuito fino a esaurimento posti

Info: www.offsiteart.it