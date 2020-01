L'Aquila: all'Irish Cafè serata-tributo a Joe Strummer con il primitive r'n'r dei The Anomalys

Giovedì 30 gennaio, all’Aquila, all’Irish Cafè (via Mausonia, località Pianola. Telefono 0862 65439), in occasione di una serata-tributo a Joe Strummer organizzata da NoveNove City Rockers, ci sarà, alle 22, un concerto della band olandese dei The Anomalys. A seguire, è in programma un dj set di PapaRoby (Dabadub Sound).

L’ingresso è gratuito.

Gli Anomalys sono una band olandese che aveva già avuto l’onore di ingrossare il catalogo di Slovenly Recordings qualche anno fa con un interessante omonimo LP d’esordio. Con questo nuovo tour presentano il loro ultimo 7’’ "Trooper" nel quale hanno inciso quattro pezzi inediti. Il trio instilla un punk garage di alto voltaggio con Bone (voce e chitarra – anche nei The Sex Organs), Rèmi (batteria, già membro dei Weird Omen) e Looch Vibrato (chitarra anche con i Magnetix) di grande riconoscimento internazionale.

Gli Anomalys sono reduci da tour in America Latina e Stati Uniti, oltre che in molte città europee. I loro concerti ci confermano che sono una band in ottima forma fisica che corre impazzita a velocità folli contro un muro fatto di rockabilly, hardcore e garage punk, violentando i timpani del fortunato ascoltatore con i loro pezzi al fulmicotone che faranno felici gli amanti dei suoni grezzi e veloci.