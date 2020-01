"Le mura dell'Aquila", il 30 gennaio al Munda il secondo appuntamento

Si svolgerà giovedì 30 gennaio alle 17.30 il secondo dei dieci appuntamenti de Le mura dell'Aquila, ciclo di incontri che il Polo museale d'Abruzzo, in collaborazione con Univaq, ha organizzato per approfondire la storia e il recupero delle mura urbiche dell'Aquila.

Il secondo incontro è intitolato "Il restauro e il progetto di illuminazione delle mura urbiche” e vedrà gli interventi di Stefano D'Amico (Segretariato regionale), Claudio Finarelli (Rup), Antonio Di Stefano (Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell’Aquila e i comuni del Cratere) progettista e direttore dei lavori. Concluderà l’incontro Alessandra Vittorini – Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere.

Durante l'evento sarà proiettato per la prima volta il video "Recupero e valorizzazione antiche Mura dell'Aquila" a cura di Antonio Di Stefano con la regia di Sergio Ciarrocca HDNA-Film per il Segretariato Regionale dei Beni Culturali.

L'ingresso è gratuito per possessori di card e studenti universitari, ridotto a 2 euro per i soci delle associazionie intero per gli altri utenti.

Dopo l'incontro ci sarà una cena al ristorante “Le origini” alle 99 cannelle (tel. 0862.401979/320.8760658). Il costo è di 20 euro (tre portate, bevande incluse).

Informazioni

MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo - via Tancredi da Pentima, L’Aquila - Tel. 0862.28420 www.musei.abruzzo.beniculturali.it