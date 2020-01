Stagione Barattelli, il 2 febbraio recital della pianista Beatrice Rana

Torna a L’Aquila, ospite nel cartellone della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, la giovane pianista pugliese Beatrice Rana, artista che con i suoi tour internazionali sta suscitando ammirazione e interesse da parte di sedi concertistiche, direttori d’orchestra, critici e pubblico in molti paesi.

La signora del pianoforte Martha Argerich l’ha invitata al suo festival di Buenos Aires e il direttore Antonio Pappano l’ha voluta in tour in Brasile con l’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia nel 2016. Non ancora trentenne Beatrice Rana ha già vinto concorsi prestigiosi che l’hanno portata a suonare con le grandi orchestre del mondo e ad incidere vari CD.

L’appuntamento è per domenica 2 febbraio all’Auditorium del Parco alle ore 18.

In programma musiche appassionanti e rappresentative di vari stili ed epoche a partire dal “Concerto secondo il gusto italiano” di J. S. Bach, scritto originalmente per clavicembalo ed oggi entrato nel repertorio pianistico, passando per la Sonata n. 3 op 14 “Concerto senza orchestra” di R. Schumann, quindi Iberia vol. 3 di I. Abeniz, per concludere con “Trois Mouvements de Petruška” di Igor Stravinskij, una selezione di tre scene del balletto che lo stesso Stravinskij compose per il suo amico e grande pianista Arthur Rubinstein.

Un recital atteso dal pubblico aquilano che già nel 2016 ha avuto modo di conoscere ed apprezzare una delle più sorprendenti artiste italiane della nuova generazione.

Info: 0862.24262 – www.barattelli.it – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.