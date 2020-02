XXXI Giochi Invernali Special Olympics: parteciperanno 12 atleti aquilani

Saranno 12 gli atleti aquilani della ASD Team sport L'Aquila che parteciperanno ai XXXI Giochi nazionali invernali Special Olympics in programma a Sappada (UD) dal 3 al 7 febbraio 2020.

"Più di 500 atleti di oltre 50 team provenienti da tutta Italia, isole comprese – spiega il direttore regionale Special Olympics, Guido Grecchi - saranno protagonisti delle gare di sci alpino, snowboard, sci di fondo fino alla corsa con le racchette da neve. Al fianco degli atleti arriveranno a Sappada anche 200 tecnici, centinaia di familiari e fans da tutta Italia ai quali si devono aggiungere 500 volontari di supporto alla manifestazione".

La disabilità intellettiva lascerà dunque il passo alle capacità che gli atleti Special Olympics sapranno mettere in pista tenendo fede al loro giuramento: "Che io possa vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie forze".

Il team aquilano, allenato dal tecnico prof. Giovanni Ursitti, competerà nelle gare di sci nordico con 11 atleti: Aquilio Paolo, Boccacci Luca, Capannolo Fabrizio, Curtacci Mirco, Del Beato Anna, Dervishi Christian, Fiorenzi Jacopo, Paone Laura, Rocchi Agnese, Titani Stefano, e Tudini Carlo mentre Andrea Gaudenzi gareggerà nella corsa con le racchette da neve.

In questa stagione, "l'impegno e la tenacia degli atleti aquilani sono stati ammirevoli" tiene a sottolineare Grecchi. "Gli atleti, non potendosi allenare nel centro fondo Centomonti di Lucoli per mancanza di innevamento, hanno sopportato lunghe ore di trasferta per trovare delle piste adeguate a Pescocostanzo o a Villa Celiera, che ringraziamo per l'accoglienza. Oltre i 12 atleti, partiranno per Sappada anche 15 familiari ed un volontario che avranno l'opportunità di vivere una settimana ricca di eventi non solo sportivi".

Il calendario contempla, infatti, il programma salute con visite specialistiche, serate musicali e danzanti, ma anche momenti di incontro e dibattito con il team nazionale. "Quest'anno al fianco degli atleti aquilani ci saranno dei tifosi di eccezione: grazie al gemellaggio con la Scuola Secondaria di primo grado di Sappada, gli alunni della classe II D saranno sulle piste ad incitare, incoraggiare e sostenere gli atleti aquilani. Grazie alla prof.ssa Monica Ranzato, la classe si è messa in contatto con il team aquilano condividendo video ed immagini. Questa modalità di approccio ha fatto in modo che cadessero le barriere dell'indifferenza e del pregiudizio per lasciare spazio all'amicizia, al rispetto, alla solidarietà e all'altruismo".

L'evento dei Giochi Invernali è stato annunciato nel Friuli Venezia Giulia da Torch Run, la corsa a staffetta che ha come protagonisti atleti e rappresentanti delle forze dell'ordine che scortano la fiamma dei giochi fino alla cerimonia di apertura. Il percorso della torcia, antico simbolo olimpico, è partito il 27 gennaio da piazza Unità d'Italia a Trieste, per poi toccare Monfalcone e Ronchi dei Legionari, Gradisca d'Isonzo e Gorizia/Nova Gorica, Udine e Cividale del Friuli, Tolmezzo e Ovaro, per giungere infine a Sappada, dove martedì 4 febbraio, alle 15:30 nella Borgata Palù, sarà acceso il tripode e, dopo il giuramento dell'Atleta, il sindaco Manuel Piller Hoffer dichiarerà aperti i XXXI Giochi Nazionali Invernali Special Olympics.