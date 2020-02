Barattelli: al via il workshop con il musicologo Sandro Cappelletto

Prosegue il percorso di studio per i vincitori delle residenze artistiche attivate nella terza edizione del progetto "Sperimentazione Cultura Giovani", promosso dalla Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli” nell’ambito dell’iniziativa “Per Chi crea” promosso da Siae e Mibact.

Il tema portante del lavoro di quest’anno è ispirato alla figura di Ludwig van Beethoven del quale nel 2020 ricorre il 250mo anniversario della nascita; pertanto, le opere che i compositori residenti dovranno realizzare, con l’ensemble dei giovani e il direttore, saranno in qualche modo legate ad elementi beethoveniani. Il giornalista e critico musicale Sandro Cappelletto, fra i più noti in Italia, collaboratore con prestigiosi quotidiani quali La Stampa e Le Monde, autore di numerose monografie, ha realizzato originali drammaturgie sempre legate all’esecuzione musicale dal vivo. Numerosi spettacoli dedicati a Beethoven, dagli giovanili fino alla “Gioia” con suoi testi, spesso da lui stesso interpretati come voce narrante, sono programmati in tante città d’Italia.

Dalle ore 15 di martedì 4 febbraio, fino a giovedì 6 febbraio a Palazzo Di Paola su Corso Vittorio Emanuele II, 95 interno 6, all’interno del Laboratorio Culturale della Società Aquilana dei Concerti, il musicologo Sandro Cappelletto incontra gli allievi residenti ma certamente è una straordinaria occasione anche per quanti - studenti, studiosi, musicisti e appassionati - volessero partecipare in qualità di uditori.