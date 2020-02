L'Aquila: al Gssi Pietro Greco apre la IV edizione dei "Lincei per la Scuola"

Con l'incontro "Elogio dell'errore. Con qualche avvertenza" del giornalista e divulgatore scientifico Pietro Greco previsto il prossimo 6 febbraio alle 15.00 al Gssi, inizieranno le nuove attività dei "Lincei per la Scuola – Polo dell'Aquila".

Promossa dall'Accademia Nazionale dei Lincei e dalla Fondazione "I Lincei per la Scuola" in collaborazione con il Gssi - Gran Sasso Science Institute e l'Università degli Studi dell'Aquila, l'iniziativa è giunta alla 4° edizione e, come ogni anno, traendo spunto da tematiche multidisciplinari, si svilupperà intorno al dialogo tra cultura umanistica e scientifica sul tema "Le due culture: l'errore e l'errare".

Gli incontri, che proseguiranno fino al 28 maggio, sono pensati per offrire ai docenti delle scuole secondarie occasioni di aggiornamento e confronto sui temi più attuali e sono tutti gratuiti e aperti al pubblico interessato.

Verranno prese in considerazione le tappe dell'evoluzione del pensiero, viste anche nelle loro fasi più controverse ed enigmatiche, in un percorso storico conoscitivo che analizzerà grandi conquiste e insuccessi, vittorie e fallimenti. In particolare, si porrà l'accento sull'errore come possibile opportunità che apre nuovi orizzonti e, in una dimensione più ampia, su come l'errare dell'uomo possa essere fonte di nuove idee. Nell'ambito del corso si osserveranno anche le modalità con cui fattori climatici e ambientali possano aver influenzato l'evoluzione del pensiero e il percorso storico. A conclusione dell'edizione, il filosofo Daniele Poccia terrà la lectio magistralis "L'errore della filosofia, la filosofia dell'errore. Riflessioni sul metodo".

Tra i relatori di questa edizione, tanti nomi di spicco nel panorama nazionale, quali ad esempio Amedeo Balbi, astrofisico e divulgatore, ospite al Gssi il 20 febbraio.

Ogni incontro sarà ripreso e disponibile in streaming al link https://goo.gl/LoqTGM se la lezione si tiene all'Università dell'Aquila e al link https://www.gssi.it/streaming se la lezione si tiene al GSSI.

I docenti che per raggiungere la sede del corso impiegherebbero un tempo maggiore o uguale a 60 minuti possono seguire gli incontri in streaming. Dovranno in tal caso compilare un breve questionario proposto dal relatore al termine di ogni conferenza, da inviare al coordinatore della disciplina entro una settimana.

Per il rilascio dell'attestato finale da parte del MIUR è indispensabile effettuare l'iscrizione anche tramite il portale S.O.F.I.A., individuando il corso tramite il codice 37975, e aver frequentato almeno 6 incontri del corso. In caso di problemi nel perfezionare la registrazione su S.O.F.I.A. e/o nell'effettuare l'accesso con le credenziali personali, il MIUR mette a disposizione un servizio di assistenza al numero telefonico: 080/9267603. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili sul sito https://sofia.istruzione.it/.

Per gli studenti universitari sarà possibile il riconoscimento di crediti CFU liberi con la frequenza di almeno 3 incontri.