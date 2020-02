Restauro dipinto Remo Brindisi, Benedetti: "Orgoglio e soddisfazione, fa parte della nostra storia"

"Esprimo soddisfazione per il restauro, in corso, del dipinto 'Lottiamo per la pace' di Remo Brindisi. Un'opera pregevole, riferita a una fase decisiva e simbolica della Resistenza aquilana e abruzzese".

Lo dichiara Carlo Benedetti, presidente della Commissione di Garanzia del Partito Democratico abruzzese.

"L'opera, oggi collocata dove sarà realizzato il futuro ingresso del Tribunale del capoluogo - spiega Benedetti - è di proprietà della Fondazione Abruzzo Riforme che ha ereditato i beni mobili ed immobili del Pci: è stato esposta prima nella Federazione provinciale del Pci (dal 1954 al 1972) e poi nei locali della mensa del Popolo in via Sassa (fino al 1989). Poi nel 1989 affidata in comodato dal Pci alla Soprintendenza dell'Aquila. Fu realizzata dall'artista per la Federazione del Pci dell'Aquila e il Pci dopo averlo conservato per tanti anni l'ha restituito nel modo che merita alla città. Un pensiero di gratitudine va in particolar modo a Vittorio Agnelli e Mimmo Bafile che hanno saputo prendersene cura nel modo migliore. Tutte queste ragioni, la storia del dipinto assieme al suo valore, accrescono il nostro orgoglio e la nostra soddisfazione di fronte al restauro".