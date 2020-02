Ricostruzione: all'Aquila un convegno sull'illuminazine urbana

Prosegue il percorso di confronto con gli ordini professionali, cittadini e soggetti a vario titolo interessati, sulla riqualificazione degli spazi pubblici della città dell'Aquila.

Dopo il corso di formazione ‘Architettura e cultura del colore’ tenuto lo scorso anno, sarà l'illuminazione urbana il tema al centro del prossimo convegno in programma il prossimo 25 febbraio, a partire dalle 9, all'Auditorium del Parco.

A presentare l'evento, stamane a Palazzo Fibbioni, il vicesindaco Raffaele Daniele, l'assessore al turismo Fabrizia Aquilio e l'architetto Barbara Matticoli, della Commissione spazi pubblici e rete urbana che ha promosso l'iniziativa.

"Questo ciclo di eventi si inserisce nell'ambito del percorso di valorizzazione del centro storico e delle frazioni che il Comune dell'Aquila sta portando avanti - ha spiegato l'assessore Aquilio - Le giornate formative hanno come obiettivo ultimo quello di stimolare un dibattito per approfondire temi e strategie sul futuro urbanistico e architettonico del territorio".

Ad illustrare nel dettaglio le tematiche che saranno affrontate nel corso del prossimo appuntamento, l'architetto Barbara Matticoli. "La Commissione spazi pubblici e rete urbana nel 2017 decise, in accordo con il Comune, di organizzare giornate formative per promuovere, tra i soggetti a vario interessati, un'azione coordinata nell'ambito del processo di ricostruzione. Nel prossimo incontro saranno approfonditi gli aspetti legati all'illuminazioe urbana, con focus sui progetti di illuminotecnica e sulla gestione economica dell'illuminazione di una città. Per sensibilizzare la cittadinanza alla tematica, si partirà da una perfomance ideata dall'ordine degli architetti che illumineranno i monumenti dell'Aquila in modo invasivo".

Sono in programma altre due giornate di formazione per approfondire i temi dell'arredo urbano e pavimentazione.