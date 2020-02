"Musica migrante": il 15 febbraio all'Aquila presentazione del libro di Luca D'Ambrosio

Sabato 15 febbraio, alle 17:30, all'Aquila, alla libreria Colacchi (corso Vittorio Emanuele II, 5) il giornalista e blogger presenterà il libro Musica migrante (edizioni Arcana).

La presentazione sarà accompagnata da alcuni intermezzi musicali a cura della cantante e musicista Elena D’Ascenzo.

Il libro

Prendendo spunto dalle drammatiche testimonianze dei migranti arrivati in Italia all’inizio del terzo millennio, l’autore di questo libro decide di partire alla scoperta delle musiche di un intero continente: l’Africa. È un viaggio narrativo intrapreso con curiosità, entusiasmo e persino un pizzico di incoscienza che, tuttavia, riesce a mettere in evidenza alcuni aspetti umani, storici, culturali e finanche statistici di un universo musicale estremamente vasto e multiforme. È il background di una nuova generazione costretta ad abbandonare la propria terra, giovani africani che hanno attraversato prima il deserto e poi il Mediterraneo nel rischioso tentativo di trovare un futuro migliore, portandosi dietro un bagaglio di suoni e memorie che viaggiano sempre di più sulla Rete. Musica migrante è un libro sui generis che racconta e analizza con semplicità e leggerezza la “musica africana”, fra tradizione e nuove contaminazioni, alla luce di una società e di un mercato discografico sempre più globalizzati e digitali.

L'autore

Luca D'Ambrosio è un blogger con la passione per la musica. Ideatore e responsabile di Musicletter.it e del “Premio nazionale dedicato al giornalismo musicale sul web”, ha scritto per webzine (Sentireascoltare, Extra! Music Magazine) e riviste («Il Mucchio Selvaggio», «Gazzetta Italia», «La Rivista»). È membro della giuria delle Targhe Tenco. Nel 2018 ha pubblicato per Arcana La musica, per me.