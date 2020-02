L'Aquila: l'8 febbraio è la Giornata di raccolta del farmaco

In Italia ci sono 1,8 milioni di famiglie e 5 milioni di individui che vivono in condizioni di povertà assoluta.

Tra questi - nel 2019 - sono stati 473.000 quelli che hanno avuto bisogno di farmaci e che hanno chiesto aiuto ad un ente assistenziale per potersi curare, come rileva il VII Rapporto sulla Povertà Sanitaria di Banco Farmaceutico. “La richiesta di medicinali da parte degli enti assistenziali - si legge nel Rapporto - è cresciuta, in 7 anni (2013-2019) del 28%. Nel 2019, si è raggiunto il picco di richieste, pari a 1.040.607 confezioni di medicinali (+4,8% rispetto al 2018). Tra i 5 milioni di poveri, 1 milione 260.000 sono minori”.

Questi sono i dati richiamati dal Banco Farmaceutico Onlus per sottolineare l’emergenza sanitaria di migliaia di famiglie che in Italia versano in condizioni di povertà assoluta e per lanciare la GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco che si terrà anche a L’Aquila, sabato 8 febbraio. “In occasione del ventennale dell’evento, le Farmacie Comunali dell’Aquila triplicano il loro contributo rispetto allo scorso anno”, ha dichiarato Alessandra Santangelo, Amministratore unico dell’azienda. “Abbiamo aderito con convinzione alla ‘giornata’ di raccolta del farmaco per aiutare chi non ha la possibilità di acquistare medicine da banco. Sabato 8 febbraio sarà possibile donare un farmaco a chi ne ha bisogno e non può permetterselo, affinché, come recita lo slogan del Banco Farmaceutico, organo promotore dell’evento, nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi”.

Le Farmacie Comunali dell’Aquila aderiscono in tre delle loro sedi. Chi lo desidera potrà chiedere informazioni ai farmacisti o ai volontari del Banco Farmaceutico nelle Farmacie Comunali AFM del Torrione, di Santanza e di Pettino. L’ente che riceverà i farmaci donati è la Caritas S. Antonio dell’Aquila che offre quotidianamente cure e assistenza a persone indigenti. “Ringrazio i farmacisti dell’A.F.M. - aggiunge Alessandra Santangelo - che si sono resi disponibili impegnandosi nella attività di raccolta con lo spirito di solidarietà che contraddistingue le forze vive del nostro paese, nella certezza che solo garantendo la salute dei più deboli si tutela la salute di tutti”.

"La Giornata della Raccolta del Farmaco è un occasione per tutti i cittadini di vivere un gesto di solidarietà che, come sempre accade, fa concretamente del bene e fa anche star bene chi lo fa. Ringraziamo di cuore l'Azienda Farmaceutica Municipale per la fattiva e costruttiva collaborazione ed uniamo ai ringraziamenti anche la Farmacia dell'Annunziata che ha aderito all'iniziativa" conclude Marco M. Gentile, Delegato provinciale Banco Farmaceutico.