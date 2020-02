San Demetrio ne' Vestini: domenica 9 febbraio incontro con lo scrittore paesologo Franco Arminio

Domenica 9 febbraio, a San Demetrio ne' Vestini, in Sala Aurora, alle 17, sarà ospite Franco Arminio.

Nell’incontro, organizzato dal consigliere comunale Simone Ulizio, si potrà dialogare con il paesologo, poeta e scrittore, figura di rilievo nel mondo della cultura e della politica italiana. Arminio si occupa di “paesologia applicata” e da anni dà il suo importante contributo alle azioni di governo per lo sviluppo delle aree interne.

Nel 2012 Arminio collaborò con il Ministro Fabrizio Barca, padre del programma per lo sviluppo e la coesione delle aree interne. Da quella collaborazione scaturì la strategia nazionale per le aree Interne. Per la Regione Basilicata, ha scritto il documento strategico per le aree interne.

Arminio vive a Bisaccia, paese in provincia di Avellino, animatore del festival “La luna e i calanchi” di Aliano. Promotore di diverse battaglie civili ed autore del blog “Comunità Provvisorie“, con lui nasce la “Casa della paesologia” a Trevico sul tetto dell’Irpinia. Nei suoi scritti e nelle sue poesie descrive i piccoli paesi italiani, riuscendo a coniugare uno stile narrativo molto personale all’impegno civile e all’indagine psicologica.

Il 4 febbraio scorso ha incontrato Provenzano, Ministro per il sud e la coesione territoriale, è questo un momento cruciale in cui si sta dando l’avvio alla fase 2 della Strategia Nazionale delle Aree Interne per la coesione territoriale.

"L’incontro con il paesologo è per San Demetrio un momento importante per dare avvio a nuove attenzioni, a reali prospettive di sviluppo futuro, ad azioni amministrative forti, coraggiose, innovative che lo facciano finalmente uscire dall’ombra in cui è stato confinato negli ultimi anni - afferma il consigliere Simone Ulizio, promotore dell'evento - che riportino il Comune vestino al prestigio di un tempo in un rinnovato ruolo di rilievo nella Valle Subequana, per progetti partecipati e proficue azioni collaborative".